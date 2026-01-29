Спікер парламенту Грузії заявив, що призначення посла України не змінює курс, санкцій проти рф не буде
Київ • УНН
Грузія не планує вводити санкції проти росії, про це заявив спікер парламенту Шалва Папуашвілі. Призначення посла України не вплине на позицію країни щодо санкцій та відправлення військових.
Грузія не планує змінювати свою політику і вводити санкції проти росії. Про це заявив спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, коментуючи призначення посла України в Тбілісі майже через чотири роки, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Як ви знаєте, Президент України призначив посла в Грузії, що, з одного боку, ми вітаємо сам факт, а з іншого боку, виникає одне питання – що змінилося? Грузія не змінила своєї політики. Ми як говорили чотири роки тому, що не запровадимо двосторонніх санкцій, так і зараз говоримо. Як казали, що не пошлемо військових туди воювати, так і зараз держава не збирається надсилати в Україну військових
Він висловив сподівання, що призначення посла ознаменує "переосмислення ворожої риторики щодо грузинів" з боку влади України.
Цього тижня стало відомо, що новим послом України в Грузії призначено Михайла Бродовича.
Президент України Володимир Зеленський заявив про відкликання посла Ігоря Долгова з Грузії для консультацій 1 березня 2022 року. Як причини він назвав позицію грузинського уряду щодо санкцій проти росії та перешкоджання відправленню грузинських добровольців до України.
За кілька місяців Долгова остаточно звільнили з посади. У вересні 2024 року Україна відкликала тимчасового повіреного у справах України в Грузії Михайла Харишина, що у Києві пояснили це необхідністю адаптування дипсистеми до "жорстких реалій війни".