Спікер парламенту Грузії заявив, що призначення посла України не змінює курс, санкцій проти рф не буде

13:51 • 2378 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 5584 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 8064 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 13344 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 13139 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 11840 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 15065 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 25621 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11393 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13758 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 23223 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 22335 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 25101 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 25480 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 20905 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 60145 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 88869 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 112072 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 90828 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 110050 перегляди
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 22503 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 48982 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 46644 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 52932 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 55288 перегляди
Спікер парламенту Грузії заявив, що призначення посла України не змінює курс, санкцій проти рф не буде

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Грузія не планує вводити санкції проти росії, про це заявив спікер парламенту Шалва Папуашвілі. Призначення посла України не вплине на позицію країни щодо санкцій та відправлення військових.

Спікер парламенту Грузії заявив, що призначення посла України не змінює курс, санкцій проти рф не буде

Грузія не планує змінювати свою політику і вводити санкції проти росії. Про це заявив спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, коментуючи призначення посла України в Тбілісі майже через чотири роки, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Як ви знаєте, Президент України призначив посла в Грузії, що, з одного боку, ми вітаємо сам факт, а з іншого боку, виникає одне питання – що змінилося? Грузія не змінила своєї політики. Ми як говорили чотири роки тому, що не запровадимо двосторонніх санкцій, так і зараз говоримо. Як казали, що не пошлемо військових туди воювати, так і зараз держава не збирається надсилати в Україну військових 

- сказав Папуашвілі журналістам у середу.

Він висловив сподівання, що призначення посла ознаменує "переосмислення ворожої риторики щодо грузинів" з боку влади України.

Цього тижня стало відомо, що новим послом України в Грузії призначено Михайла Бродовича.

Президент України Володимир Зеленський заявив про відкликання посла Ігоря Долгова з Грузії для консультацій 1 березня 2022 року. Як причини він назвав позицію грузинського уряду щодо санкцій проти росії та перешкоджання відправленню грузинських добровольців до України.

За кілька місяців Долгова остаточно звільнили з посади. У вересні 2024 року Україна відкликала тимчасового повіреного у справах України в Грузії Михайла Харишина, що у Києві пояснили це необхідністю адаптування дипсистеми до "жорстких реалій війни".

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Мобілізація
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Зеленський
Україна
Грузія