Спікер парламенту Грузії заявив, що призначення посла України не змінює курс, санкцій проти рф не буде

Грузія не планує змінювати свою політику і вводити санкції проти росії. Про це заявив спікер парламенту країни Шалва Папуашвілі, коментуючи призначення посла України в Тбілісі майже через чотири роки, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Як ви знаєте, Президент України призначив посла в Грузії, що, з одного боку, ми вітаємо сам факт, а з іншого боку, виникає одне питання – що змінилося? Грузія не змінила своєї політики. Ми як говорили чотири роки тому, що не запровадимо двосторонніх санкцій, так і зараз говоримо. Як казали, що не пошлемо військових туди воювати, так і зараз держава не збирається надсилати в Україну військових - сказав Папуашвілі журналістам у середу.

Він висловив сподівання, що призначення посла ознаменує "переосмислення ворожої риторики щодо грузинів" з боку влади України.

Цього тижня стало відомо, що новим послом України в Грузії призначено Михайла Бродовича.

Президент України Володимир Зеленський заявив про відкликання посла Ігоря Долгова з Грузії для консультацій 1 березня 2022 року. Як причини він назвав позицію грузинського уряду щодо санкцій проти росії та перешкоджання відправленню грузинських добровольців до України.

За кілька місяців Долгова остаточно звільнили з посади. У вересні 2024 року Україна відкликала тимчасового повіреного у справах України в Грузії Михайла Харишина, що у Києві пояснили це необхідністю адаптування дипсистеми до "жорстких реалій війни".