Спикер парламента Грузии заявил, что назначение посла Украины не меняет курс, санкций против рф не будет

Грузия не планирует менять свою политику и вводить санкции против России. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя назначение посла Украины в Тбилиси почти через четыре года, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Как вы знаете, Президент Украины назначил посла в Грузии, что, с одной стороны, мы приветствуем сам факт, а с другой стороны, возникает один вопрос – что изменилось? Грузия не изменила своей политики. Мы как говорили четыре года назад, что не введем двусторонних санкций, так и сейчас говорим. Как говорили, что не пошлем военных туда воевать, так и сейчас государство не собирается отправлять в Украину военных - сказал Папуашвили журналистам в среду.

Он выразил надежду, что назначение посла ознаменует "переосмысление враждебной риторики в отношении грузин" со стороны властей Украины.

На этой неделе стало известно, что новым послом Украины в Грузии назначен Михаил Бродович.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Игоря Долгова из Грузии для консультаций 1 марта 2022 года. В качестве причин он назвал позицию грузинского правительства относительно санкций против России и препятствование отправке грузинских добровольцев в Украину.

Через несколько месяцев Долгова окончательно уволили с должности. В сентябре 2024 года Украина отозвала временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина, что в Киеве объяснили это необходимостью адаптации дипсистемы к "жестким реалиям войны".