Спикер парламента Грузии заявил, что назначение посла Украины не меняет курс, санкций против рф не будет

13:51
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI29 января, 05:00 • 23119 просмотра
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики29 января, 05:26 • 22222 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины29 января, 06:15 • 24985 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов29 января, 06:27 • 25347 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем09:05 • 20715 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 60020 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 88739 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 15:20 • 111966 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 90724 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 13:14 • 109942 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Черниговская область
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 22431 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 48913 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 46573 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 52865 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 55233 просмотра
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Отопление
Дипломатка

Спикер парламента Грузии заявил, что назначение посла Украины не меняет курс, санкций против рф не будет

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Грузия не планирует вводить санкции против россии, об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Назначение посла Украины не повлияет на позицию страны относительно санкций и отправки военных.

Спикер парламента Грузии заявил, что назначение посла Украины не меняет курс, санкций против рф не будет

Грузия не планирует менять свою политику и вводить санкции против России. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя назначение посла Украины в Тбилиси почти через четыре года, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Как вы знаете, Президент Украины назначил посла в Грузии, что, с одной стороны, мы приветствуем сам факт, а с другой стороны, возникает один вопрос – что изменилось? Грузия не изменила своей политики. Мы как говорили четыре года назад, что не введем двусторонних санкций, так и сейчас говорим. Как говорили, что не пошлем военных туда воевать, так и сейчас государство не собирается отправлять в Украину военных 

- сказал Папуашвили журналистам в среду.

Он выразил надежду, что назначение посла ознаменует "переосмысление враждебной риторики в отношении грузин" со стороны властей Украины.

На этой неделе стало известно, что новым послом Украины в Грузии назначен Михаил Бродович.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Игоря Долгова из Грузии для консультаций 1 марта 2022 года. В качестве причин он назвал позицию грузинского правительства относительно санкций против России и препятствование отправке грузинских добровольцев в Украину.

Через несколько месяцев Долгова окончательно уволили с должности. В сентябре 2024 года Украина отозвала временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина, что в Киеве объяснили это необходимостью адаптации дипсистемы к "жестким реалиям войны".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Мобилизация
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Зеленский
Украина
Грузия