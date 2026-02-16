Спецслужби рф залучають мережу ПВК "вагнер" для підготовки диверсій та розвідки в Європі

Федеральна служба безпеки рф та воєнна розвідка (ГРУ) активізували використання колишніх вербувальників групи "вагнер" для створення мережі "одноразових агентів" у країнах Європейського Союзу. За даними західних розвідувальних служб, москва змінила тактику через масове вислання кадрових дипломатів–шпигунів. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Нова стратегія кремля базується на пошуку виконавців серед маргіналізованих груп населення, зокрема біженців та молоді, через Telegram-канали та ігрові платформи. Колишні співробітники ПВК "вагнер", які мають досвід підбору персоналу для бойових дій, тепер займаються організацією дрібних, але резонансних диверсій - від вандалізму на об'єктах інфраструктури до підпалів складів із гуманітарною допомогою для України.

російська розвідка шукає "одноразових" агентів у Європі з метою сіяти хаос та послаблювати рішучість західних держав у підтримці Києва - зазначають експерти Financial Times у звіті від 15 лютого 2026 року.

Присутність вагнерівців на суднах "тіньового флоту"

Окрім сухопутних операцій, російські найманці все частіше з'являються на борту танкерів так званого "тіньового флоту" в акваторіях Середземного та Балтійського морів. Під виглядом технічного персоналу або охорони колишні бійці ГРУ та ПВК "вагнер" здійснюють розвідку військових об'єктів НАТО та втручаються в роботу систем супутникової навігації.

У січні 2026 року на танкері Qendil, пошкодженому внаслідок атаки, виявили двох таких оперативників, що підтвердило підозри про мілітаризацію цивільного флоту рф для ведення гібридної війни.

