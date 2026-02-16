Спецслужби рф залучають мережу ПВК "вагнер" для підготовки диверсій та розвідки в Європі

$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 6130 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 13604 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 34998 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 36323 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 31236 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 30149 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 69890 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 50556 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 44643 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34429 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
7.2м/с
86%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
МЗС України закликало до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-росія ім. Менделєєва 15 лютого, 18:47 • 5714 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto15 лютого, 19:10 • 14587 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 6574 перегляди
Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції15 лютого, 21:47 • 3632 перегляди
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 6262 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 35012 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 100316 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 158245 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 89139 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 105557 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Сем Альтман
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 1634 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 17516 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 25957 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 24650 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 27523 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Золото
ChatGPT

Спецслужби рф залучають мережу ПВК "вагнер" для підготовки диверсій та розвідки в Європі

Київ • УНН

 • 12 перегляди

ФСБ та ГРУ залучають екс-вербувальників "вагнера" для створення мережі "одноразових агентів" у країнах ЄС. Вони організовують диверсії та розвідують об'єкти НАТО, зокрема на суднах "тіньового флоту".

Спецслужби рф залучають мережу ПВК "вагнер" для підготовки диверсій та розвідки в Європі

Федеральна служба безпеки рф та воєнна розвідка (ГРУ) активізували використання колишніх вербувальників групи "вагнер" для створення мережі "одноразових агентів" у країнах Європейського Союзу. За даними західних розвідувальних служб, москва змінила тактику через масове вислання кадрових дипломатів–шпигунів. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Нова стратегія кремля базується на пошуку виконавців серед маргіналізованих груп населення, зокрема біженців та молоді, через Telegram-канали та ігрові платформи. Колишні співробітники ПВК "вагнер", які мають досвід підбору персоналу для бойових дій, тепер займаються організацією дрібних, але резонансних диверсій - від вандалізму на об'єктах інфраструктури до підпалів складів із гуманітарною допомогою для України.

Брали участь у війні проти України у складі ПВК "Вагнер": викрито двох громадян Молдови та українця29.01.26, 15:36 • 3324 перегляди

російська розвідка шукає "одноразових" агентів у Європі з метою сіяти хаос та послаблювати рішучість західних держав у підтримці Києва

- зазначають експерти Financial Times у звіті від 15 лютого 2026 року.

Присутність вагнерівців на суднах "тіньового флоту"

Окрім сухопутних операцій, російські найманці все частіше з'являються на борту танкерів так званого "тіньового флоту" в акваторіях Середземного та Балтійського морів. Під виглядом технічного персоналу або охорони колишні бійці ГРУ та ПВК "вагнер" здійснюють розвідку військових об'єктів НАТО та втручаються в роботу систем супутникової навігації.

У січні 2026 року на танкері Qendil, пошкодженому внаслідок атаки, виявили двох таких оперативників, що підтвердило підозри про мілітаризацію цивільного флоту рф для ведення гібридної війни.

Болгарські активісти заявили про виявлення бази ПВК "вагнер" у горах поблизу села Кладниця10.02.26, 03:06 • 11876 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Кібератака
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
благодійність
Financial Times
НАТО
Європейський Союз
Україна
Київ