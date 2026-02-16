Спецслужбы РФ привлекают сеть ЧВК "Вагнер" для подготовки диверсий и разведки в Европе

$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 7260 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 14748 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 36298 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 37156 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 31804 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 30546 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 70550 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 50784 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 44930 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 34548 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
7м/с
85%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп15 февраля, 20:23 • 3904 просмотра
Президент Колумбии согласился на создание независимой комиссии для расследования связей повстанцев с наркоторговлей15 февраля, 20:50 • 3476 просмотра
Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины15 февраля, 21:02 • 7370 просмотра
Компания Warner Bros Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с Paramount на фоне измененного предложения15 февраля, 21:47 • 4446 просмотра
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрелаVideo15 февраля, 22:26 • 6918 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 36300 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 100835 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 158784 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 89525 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 105998 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виктор Орбан
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты01:45 • 2130 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 17742 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 26166 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 24845 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 27717 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Нефть марки Brent

Спецслужбы РФ привлекают сеть ЧВК "Вагнер" для подготовки диверсий и разведки в Европе

Киев • УНН

 • 766 просмотра

ФСБ и ГРУ привлекают экс-вербовщиков "Вагнера" для создания сети "одноразовых агентов" в странах ЕС. Они организуют диверсии и разведывают объекты НАТО, в частности на судах "теневого флота".

Спецслужбы РФ привлекают сеть ЧВК "Вагнер" для подготовки диверсий и разведки в Европе

Федеральная служба безопасности РФ и военная разведка (ГРУ) активизировали использование бывших вербовщиков группы "Вагнер" для создания сети "одноразовых агентов" в странах Европейского Союза. По данным западных разведывательных служб, Москва изменила тактику из-за массовой высылки кадровых дипломатов-шпионов. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Новая стратегия Кремля базируется на поиске исполнителей среди маргинализированных групп населения, в частности беженцев и молодежи, через Telegram-каналы и игровые платформы. Бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер", имеющие опыт подбора персонала для боевых действий, теперь занимаются организацией мелких, но резонансных диверсий - от вандализма на объектах инфраструктуры до поджогов складов с гуманитарной помощью для Украины.

Участвовали в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер": разоблачены двое граждан Молдовы и украинец29.01.26, 15:36 • 3324 просмотра

российская разведка ищет "одноразовых" агентов в Европе с целью сеять хаос и ослаблять решимость западных государств в поддержке Киева

- отмечают эксперты Financial Times в отчете от 15 февраля 2026 года.

Присутствие вагнеровцев на судах "теневого флота"

Помимо сухопутных операций, российские наемники все чаще появляются на борту танкеров так называемого "теневого флота" в акваториях Средиземного и Балтийского морей. Под видом технического персонала или охраны бывшие бойцы ГРУ и ЧВК "Вагнер" осуществляют разведку военных объектов НАТО и вмешиваются в работу систем спутниковой навигации.

В январе 2026 года на танкере Qendil, поврежденном в результате атаки, обнаружили двух таких оперативников, что подтвердило подозрения о милитаризации гражданского флота РФ для ведения гибридной войны.

Болгарские активисты заявили об обнаружении базы ЧВК "Вагнер" в горах вблизи села Кладница10.02.26, 03:06 • 11878 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
благотворительность
Financial Times
НАТО
Европейский Союз
Украина
Киев