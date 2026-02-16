Спецслужбы РФ привлекают сеть ЧВК "Вагнер" для подготовки диверсий и разведки в Европе

Федеральная служба безопасности РФ и военная разведка (ГРУ) активизировали использование бывших вербовщиков группы "Вагнер" для создания сети "одноразовых агентов" в странах Европейского Союза. По данным западных разведывательных служб, Москва изменила тактику из-за массовой высылки кадровых дипломатов-шпионов. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Новая стратегия Кремля базируется на поиске исполнителей среди маргинализированных групп населения, в частности беженцев и молодежи, через Telegram-каналы и игровые платформы. Бывшие сотрудники ЧВК "Вагнер", имеющие опыт подбора персонала для боевых действий, теперь занимаются организацией мелких, но резонансных диверсий - от вандализма на объектах инфраструктуры до поджогов складов с гуманитарной помощью для Украины.

российская разведка ищет "одноразовых" агентов в Европе с целью сеять хаос и ослаблять решимость западных государств в поддержке Киева - отмечают эксперты Financial Times в отчете от 15 февраля 2026 года.

Присутствие вагнеровцев на судах "теневого флота"

Помимо сухопутных операций, российские наемники все чаще появляются на борту танкеров так называемого "теневого флота" в акваториях Средиземного и Балтийского морей. Под видом технического персонала или охраны бывшие бойцы ГРУ и ЧВК "Вагнер" осуществляют разведку военных объектов НАТО и вмешиваются в работу систем спутниковой навигации.

В январе 2026 года на танкере Qendil, поврежденном в результате атаки, обнаружили двух таких оперативников, что подтвердило подозрения о милитаризации гражданского флота РФ для ведения гибридной войны.

