SpaceX Starship Flight 11: стали відомі дата та час польоту мегаракети

У понеділок, 29 вересня, компанія SpaceX оголосила дату орієнтовного польоту мегаракети Starship Flight 11. Він має відбутися 13 жовтня о 19:15 за східним часом (23:15 за Гринвічем; 18:15 за місцевим часом Техасу), повідомляє УНН з посиланням на Space.Com.

Деталі

Запуск запланований з з космодрому SpaceX Starbase в Південному Техасі. Компанія SpaceX буде транслювати подію в Інтернеті, починаючи за 30 хвилин до старту.

Політ Starship Flight 11 буде дуже схожим на політ Flight 10, який стартував 26 серпня і був успішним.

Нагадаємо

NASA планує десятиденну пілотовану місячну експедицію навколо Місяця у лютому 2026 року. Це має стати першим польотом за 50 років: астронавти не висаджуватимуться на Місяць, але здійснять обліт та відлетять на рекордну відстань - понад 9 200 км за його орбіту.