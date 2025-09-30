SpaceX Starship Flight 11: стали відомі дата та час польоту мегаракети

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
13:32 • 4816 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 13064 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 28509 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 47993 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 26359 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 24448 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 21993 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 20987 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22969 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69789 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.8м/с
56%
757мм
Популярнi новини
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 18811 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 23263 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 22529 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 21974 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 13764 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 4758 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 6116 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 47964 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69777 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 150120 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Копенгаген
Данія
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 11370 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 22293 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 25696 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 27542 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 39736 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Т-90
The Guardian
Північний потік

SpaceX Starship Flight 11: стали відомі дата та час польоту мегаракети

Київ • УНН

 • 724 перегляди

SpaceX оголосила дату польоту мегаракети Starship Flight 11 на 13 жовтня о 19:15 за східним часом. Запуск відбудеться з космодрому SpaceX Starbase у Південному Техасі, трансляція розпочнеться за 30 хвилин до старту.

SpaceX Starship Flight 11: стали відомі дата та час польоту мегаракети

У понеділок, 29 вересня, компанія SpaceX оголосила дату орієнтовного польоту мегаракети Starship Flight 11. Він має відбутися 13 жовтня о 19:15 за східним часом (23:15 за Гринвічем; 18:15 за місцевим часом Техасу), повідомляє УНН з посиланням на Space.Com.

Деталі

Запуск запланований з з космодрому SpaceX Starbase в Південному Техасі. Компанія SpaceX буде транслювати подію в Інтернеті, починаючи за 30 хвилин до старту.

Політ Starship Flight 11 буде дуже схожим на політ Flight 10, який стартував 26 серпня і був успішним.

Нагадаємо

NASA планує десятиденну пілотовану місячну експедицію навколо Місяця у лютому 2026 року. Це має стати першим польотом за 50 років: астронавти не висаджуватимуться на Місяць, але здійснять обліт та відлетять на рекордну відстань - понад 9 200 км за його орбіту.

Євген Устименко

АнонсиНовини СвітуТехнології
SpaceX Starship
SpaceX
NASA
Техас