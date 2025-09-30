SpaceX Starship Flight 11: стали известны дата и время полета мегаракеты

В понедельник, 29 сентября, компания SpaceX объявила дату ориентировочного полета мегаракеты Starship Flight 11. Он должен состояться 13 октября в 19:15 по восточному времени (23:15 по Гринвичу; 18:15 по местному времени Техаса), сообщает УНН со ссылкой на Space.Com.

Детали

Запуск запланирован с космодрома SpaceX Starbase в Южном Техасе. Компания SpaceX будет транслировать событие в Интернете, начиная за 30 минут до старта.

Полет Starship Flight 11 будет очень похож на полет Flight 10, который стартовал 26 августа и был успешным.

Напомним

NASA планирует десятидневную пилотируемую лунную экспедицию вокруг Луны в феврале 2026 года. Это должно стать первым полетом за 50 лет: астронавты не будут высаживаться на Луну, но совершат облет и отлетят на рекордное расстояние - более 9 200 км за ее орбиту.