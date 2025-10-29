Сотні турецьких футбольних суддів викриті у ставках на спорт

Сотні турецьких футбольних арбітрів - зокрема, з Суперліги країни, причетні до ставок на спорт. Про це заявив президент Федерації футболу Туреччини (TFF) Ібрагім Хаджіосманоглу, повідомляє УНН із посиланням на Daily Sabah.

Деталі

Зазначається, що TFF у співпраці з фінансовими регуляторами та на основі даних ліцензованих платформ для ставок провела внутрішнє розслідування, результат якого викрив пристрасть турецьких суддів до гри в тоталізатор.

Внутрішні аудити виявили, що 371 з 571 діючого судді Туреччини в професійних лігах мають зареєстровані облікові записи для ставок, і що 152 з них активно робили ставки, іноді обсяги яких сягали десятків тисяч транзакцій - розповів Хаджіосманоглу.

Він додав, що у TFF "сповнені рішучості очистити наш футбол від будь-якої тіні корупції, винятків не буде.

За даними видання, санкції можуть включати відсторонення, постійні заборони або кримінальні провадження відповідно до політики нульової толерантності ФІФА та УЄФА щодо азартних ігор серед офіційних осіб матчів.

Контекст

Торік колишній тренер Фенербахче Жозе Моурінью звинувачував турецьких суддів у "системному фаворитизмі". Португальський фахівець навіть домігся того, що вперше в історії чемпіонату Туреччини матч між Фенербахче та Галатасараєм обслуговував інозмений арбітр.

