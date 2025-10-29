$42.070.07
28 октября, 20:10 • 9992 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 45424 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 33044 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 37838 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 63018 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 36205 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26952 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22075 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 17252 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 56087 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сотни турецких футбольных судей уличены в ставках на спорт

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что 371 из 571 действующего судьи в профессиональных лигах имеют зарегистрированные учетные записи для ставок. 152 из них активно делали ставки, объемы которых иногда достигали десятков тысяч транзакций.

Сотни турецких футбольных судей уличены в ставках на спорт

Сотни турецких футбольных арбитров, в том числе из Суперлиги страны, причастны к ставкам на спорт. Об этом заявил президент Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу, сообщает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Подробности

Отмечается, что TFF в сотрудничестве с финансовыми регуляторами и на основе данных лицензированных платформ для ставок провела внутреннее расследование, результат которого выявил пристрастие турецких судей к игре в тотализатор.

Внутренние аудиты выявили, что 371 из 571 действующего судьи Турции в профессиональных лигах имеют зарегистрированные учетные записи для ставок, и что 152 из них активно делали ставки, иногда объемы которых достигали десятков тысяч транзакций

- рассказал Хаджиосманоглу.

Он добавил, что в TFF "полны решимости очистить наш футбол от любой тени коррупции, исключений не будет.

По данным издания, санкции могут включать отстранение, постоянные запреты или уголовные производства в соответствии с политикой нулевой терпимости ФИФА и УЕФА в отношении азартных игр среди официальных лиц матчей.

Контекст

В прошлом году бывший тренер Фенербахче Жозе Моуринью обвинял турецких судей в "системном фаворитизме". Португальский специалист даже добился того, что впервые в истории чемпионата Турции матч между Фенербахче и Галатасараем обслуживал иностранный арбитр.

Зарабатывали миллионы на "договорных" играх: в преступные группы входили бывшие спортсмены мирового уровня11.12.24, 17:58 • 18318 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт
УЕФА
Турция