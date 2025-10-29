Сотни турецких футбольных судей уличены в ставках на спорт

Сотни турецких футбольных арбитров, в том числе из Суперлиги страны, причастны к ставкам на спорт. Об этом заявил президент Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу, сообщает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Подробности

Отмечается, что TFF в сотрудничестве с финансовыми регуляторами и на основе данных лицензированных платформ для ставок провела внутреннее расследование, результат которого выявил пристрастие турецких судей к игре в тотализатор.

Внутренние аудиты выявили, что 371 из 571 действующего судьи Турции в профессиональных лигах имеют зарегистрированные учетные записи для ставок, и что 152 из них активно делали ставки, иногда объемы которых достигали десятков тысяч транзакций - рассказал Хаджиосманоглу.

Он добавил, что в TFF "полны решимости очистить наш футбол от любой тени коррупции, исключений не будет.

По данным издания, санкции могут включать отстранение, постоянные запреты или уголовные производства в соответствии с политикой нулевой терпимости ФИФА и УЕФА в отношении азартных игр среди официальных лиц матчей.

Контекст

В прошлом году бывший тренер Фенербахче Жозе Моуринью обвинял турецких судей в "системном фаворитизме". Португальский специалист даже добился того, что впервые в истории чемпионата Турции матч между Фенербахче и Галатасараем обслуживал иностранный арбитр.

