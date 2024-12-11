Зарабатывали миллионы на "договорных" играх: в преступные группы входили бывшие спортсмены мирового уровня

Правоохранители разоблачили преступные группы, которые организовывали договорные матчи по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу, зарабатывая на этом миллионы гривен. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

"Киберполицейские и следователи Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора при содействии Национальной платформы добропорядочности спорта, которая координируется Министерством молодежи и спорта, разоблачили несколько преступных групп. Фигуранты организовывали договорные матчи по киберфутболу, кибербаскетболу, настольному теннису, футболу, баскетболу для дальнейшего получения неправомерной выгоды через букмекерские конторы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расширение влияния среди киберспортсменов, привлечение большего количества онлайн-болельщиков и денежных ставок организаторы заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте, благодаря чему за онлайн-трансляциями "заказных" матчей в интернете могли наблюдать десятки тысяч людей одновременно.

Среди участников группировки - бывшие спортсмены мирового уровня, которые использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины.

"Так, в результате международного сотрудничества с правоохранителями Австралии была получена информация о противоправной деятельности фигурантов в этой стране. Полицейские выяснили, что фигуранты путем подкупа, принуждения, запугивания и подстрекательства заставляли игроков сознательно проигрывать свои онлайн-матчи. Для давления на участников соревнований злоумышленники использовали различные методы. В некоторых случаях привлекали ранее судимых за имущественные преступления лиц спортивного телосложения для запугивания спортсменов, в том числе с использованием оружия. Сейчас установлено около 10 игроков, которые пострадали таким образом. Иногда предлагали денежное вознаграждение за "слив" матчей", - добавляют правоохранители.

По предварительным подсчетам, доходы от такой деятельности могли составлять миллионы гривен. Неправомерно полученные средства легализировались фигурантами путем приобретения и перепродажи элитных автомобилей, недвижимости и других активов. Финансовые операции осуществлялись через криптокошельки.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей), ч. 1, 3 ст. 369-3 (Противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Одному из организаторов "договорных" игр подозрение в противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

Дополнение

В сети появились сообщения, что обыски якобы проводились в доме бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. Однако пока данная информация не имеет официального подтверждения.

Спортивный журналист Андрей Пискун в сентябре выкладывал видео, на котором видно, как правоохранители проводят обыски в доме Милевского, в котором присутствовал также его друг - Сергей Третьяк.

На видео правоохранителей видно фрагмент дома и человека похожего на Сергея Третьяка, однако не видно самого Милевского. УНН обратился за комментарием в правоохранительные органы, но пока ответа не получил, может ли Милевский быть причастен к группе.

Впоследствии сам Милевский отреагировал на слухи об обысках нецензурной бранью в соцсетях.

А Telegram-каналы сообщили, что "у Артема Милевского нет подозрения. Он проходит как свидетель".

Напомним

Нацполиция при содействии Укрзализныци проводит следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц с международными пассажирскими перевозками.