11 жовтня, 16:00 • 30257 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 50659 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 28708 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 33882 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 25235 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 26430 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 34400 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43173 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 65746 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35377 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Сонце повертається: якою буде погода в Україні в неділю

Київ • УНН

 • 238 перегляди

12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, лише на заході та півдні невеликі дощі. Температура повітря вдень становитиме 9-14°, на півдні та Закарпатті до 17°.

Сонце повертається: якою буде погода в Україні в неділю

У неділю, 12 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на заході та півдні країни очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів. Вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви15-20 м/с. Температура вдень 9-14°, на півдні країни та Закарпатті 12-17°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Температура 12-14°.

Всесвітній день економіста, День вільнодумства: що відзначають 12 жовтня12.10.25, 06:30 • 430 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Закарпатська область
Карпати
Україна
Київ