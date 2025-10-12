Сонце повертається: якою буде погода в Україні в неділю
Київ • УНН
12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, лише на заході та півдні невеликі дощі. Температура повітря вдень становитиме 9-14°, на півдні та Закарпатті до 17°.
У неділю, 12 жовтня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на заході та півдні країни очікуються невеликі дощі, на решті території без опадів. Вранці в Карпатах місцями туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви15-20 м/с. Температура вдень 9-14°, на півдні країни та Закарпатті 12-17°
У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Температура 12-14°.
