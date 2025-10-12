Солнце возвращается: какой будет погода в Украине в воскресенье
Киев • УНН
12 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, лишь на западе и юге небольшие дожди. Температура воздуха днем составит 9-14°, на юге и Закарпатье до 17°.
В воскресенье, 12 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, на западе и юге страны ожидаются небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Утром в Карпатах местами туман.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в северной части днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 9-14°, на юге страны и Закарпатье 12-17°
В Киеве и области в воскресенье будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Температура 12-14°.
