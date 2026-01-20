Сонячно, але морозно: прогноз погоди в Україні на 21 січня

Погоду в Україні впродовж завтрашнього дня, 21 січня, визначатиме антициклон. Тому опадів не передбачається, буде "багато сонця". Про це повідомляє синоптик Наталки Діденко у Facebook, пише УНН.

21-го січня погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не буде, буде багато сонця - йдеться у повідомленні.

Згідно з її інформацією, найтепліше завтра буде у південній частині нашої країни - де температура повітря вдень може наблизитись навіть до 0 градусів за Цельсієм.

Вночі по Україні ще буде морозно - близько 10-17 градусів зі знаком мінус.

Вдень середи температура повітря очікується:

в середньому - близько 4-8 градусів морозу;

на півночі - місцями до 10 градусів морозу.

Синоптик прогнозує південно-західний або ж південний. Це, за її словами, "вселяє надію".

Бурульки на дахах будинків несуть приховану небезпеку для перехожих: як вберегтися

У Києві найближчої ночі температура повітря може становити -12-14 градусів за Цельсієм. Вдень - від 6 до 8 градусів морозу.

"Без опадів. На дорогах - ожеледиця", - додала Диденко.

"Як би там ще не морозило пару днів, все одно навіть інтуїтивно чути, що послаблення морозів, потепління вже носиться у повітрі", - поділилась синоптик.

Вона уточнила, що від завтра "потихеньку денна температура ставатиме вищою", хоч вночі й буде "ще дуже холодно".

А вже з 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих "плюсів - розповіла Діденко.

Вона зауважила, що "цей тиждень треба протриматися спокійно, навіть якщо буде нелегко, але з наступного тижня все ж морози мають відступити".

Насамкінець метеоролог нагадала (якщо комусь цікаво), що сьогодні - сильні магнітні бурі, тому "подекуди в Україні спостерігалося полярне сяйво" (наприклад у Тернопільській і Дніпропетровській областях).

Ожеледиця та туман на дорогах: якою буде погода в Україні 20 січня