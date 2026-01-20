$43.180.08
Financial Times

Сонячно, але морозно: прогноз погоди в Україні на 21 січня

Київ • УНН

 • 78 перегляди

21 січня в Україні буде сонячно та без опадів, вночі до -17°C. З 25-26 січня очікується потепління до 0°C та вище.

Сонячно, але морозно: прогноз погоди в Україні на 21 січня

Погоду в Україні впродовж завтрашнього дня, 21 січня, визначатиме антициклон. Тому опадів не передбачається, буде "багато сонця". Про це повідомляє синоптик Наталки Діденко у Facebook, пише УНН.

21-го січня погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не буде, буде багато сонця

- йдеться у повідомленні.

Згідно з її інформацією, найтепліше завтра буде у південній частині нашої країни - де температура повітря вдень може наблизитись навіть до 0 градусів за Цельсієм.

Вночі по Україні ще буде морозно - близько 10-17 градусів зі знаком мінус.

Вдень середи температура повітря очікується:

  • в середньому - близько 4-8 градусів морозу;
    • на півночі - місцями до 10 градусів морозу.

      Синоптик прогнозує південно-західний або ж південний. Це, за її словами, "вселяє надію".

      Бурульки на дахах будинків несуть приховану небезпеку для перехожих: як вберегтися

      У Києві найближчої ночі температура повітря може становити -12-14 градусів за Цельсієм. Вдень - від 6 до 8 градусів морозу.

      "Без опадів. На дорогах - ожеледиця", - додала Диденко.

      "Як би там ще не морозило пару днів, все одно навіть інтуїтивно чути, що послаблення морозів, потепління вже носиться у повітрі", - поділилась синоптик.

      Вона уточнила, що від завтра "потихеньку денна температура ставатиме вищою", хоч вночі й буде "ще дуже холодно".

      А вже з 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих "плюсів

      - розповіла Діденко.

      Вона зауважила, що "цей тиждень треба протриматися спокійно, навіть якщо буде нелегко, але з наступного тижня все ж морози мають відступити".

      Насамкінець метеоролог нагадала (якщо комусь цікаво), що сьогодні - сильні магнітні бурі, тому "подекуди в Україні спостерігалося полярне сяйво" (наприклад у Тернопільській і Дніпропетровській областях).

      Ожеледиця та туман на дорогах: якою буде погода в Україні 20 січня

      Ольга Розгон

      Погода та довкілля
      Морози в Україні
      Тернопільська область
      Дніпропетровська область
      Україна
      Київ