Ожеледиця та туман на дорогах: якою буде погода в Україні 20 січня

У вівторок, 20 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів не передбачається, на дорогах подекуди ожеледиця.У більшості західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вдень 6-11° морозу; на півдні країни та Закарпатті 0-5° морозу - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -10°...-8°.

