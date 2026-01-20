$43.180.08
19 січня, 18:36 • 12964 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 26680 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 24460 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 26366 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 24660 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 27287 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 17293 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 40863 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 38789 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18839 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Ожеледиця та туман на дорогах: якою буде погода в Україні 20 січня

Київ • УНН

 • 150 перегляди

20 січня в Україні очікується хмарна погода без опадів, але з ожеледицею на дорогах. Температура повітря становитиме 6-11° морозу, на півдні та Закарпатті 0-5° морозу.

Ожеледиця та туман на дорогах: якою буде погода в Україні 20 січня

У вівторок, 20 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів не передбачається, на дорогах подекуди ожеледиця.У більшості західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вдень 6-11° морозу; на півдні країни та Закарпатті 0-5° морозу

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -10°...-8°.

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
