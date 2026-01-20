Ожеледиця та туман на дорогах: якою буде погода в Україні 20 січня
Київ • УНН
20 січня в Україні очікується хмарна погода без опадів, але з ожеледицею на дорогах. Температура повітря становитиме 6-11° морозу, на півдні та Закарпатті 0-5° морозу.
У вівторок, 20 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів не передбачається, на дорогах подекуди ожеледиця.У більшості західних, північних та Вінницькій областях вранці місцями туман.
Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вдень 6-11° морозу; на півдні країни та Закарпатті 0-5° морозу
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -10°...-8°.
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня18.01.26, 12:58 • 63587 переглядiв