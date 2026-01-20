Гололедица и туман на дорогах: какой будет погода в Украине 20 января

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 12993 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 26744 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 24503 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 26405 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 24685 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 27313 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 17299 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 40880 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 38800 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18840 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве расширяют сеть распределенной генерации и привлекают резервы, но экстренные отключения не отменят - Шмыгаль19 января, 20:25 • 4538 просмотра
Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg19 января, 20:48 • 6874 просмотра
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции19 января, 21:21 • 7096 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo23:35 • 9516 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом00:14 • 6356 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 27314 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 40881 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 38801 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 55666 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 77052 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Польша
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 17341 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 32890 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 27877 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 32960 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 45160 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Гололедица и туман на дорогах: какой будет погода в Украине 20 января

Киев • УНН

 • 188 просмотра

20 января в Украине ожидается облачная погода без осадков, но с гололедицей на дорогах. Температура воздуха составит 6-11° мороза, на юге и Закарпатье 0-5° мороза.

Гололедица и туман на дорогах: какой будет погода в Украине 20 января

Во вторник, 20 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков не предвидится, на дорогах местами гололедица. В большинстве западных, северных и Винницкой областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура днем 6-11° мороза; на юге страны и Закарпатье 0-5° мороза

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -10°...-8°.

Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января18.01.26, 12:58 • 63589 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Украина