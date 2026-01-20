Гололедица и туман на дорогах: какой будет погода в Украине 20 января

Во вторник, 20 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков не предвидится, на дорогах местами гололедица. В большинстве западных, северных и Винницкой областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура днем 6-11° мороза; на юге страны и Закарпатье 0-5° мороза - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -10°...-8°.

