$43.180.08
50.320.20
ukenru
18 січня, 11:31 • 17848 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 32314 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 27570 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 58815 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 91189 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 43486 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 53188 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 57788 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47074 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 79134 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Графіки відключень електроенергії
Бурульки на дахах будинків несуть приховану небезпеку для перехожих: як вберегтися

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Патрульна поліція України попереджає про небезпеку бурульок, що утворюються на дахах. Вони можуть обірватися будь-якої миті, спричинивши серйозні травми.

У період відлиги на дахах будинків масово утворюються бурульки. Вони виглядають нерухомими, однак у будь-яку мить можуть обірватися - раптово й без попередження. Про це попереджає Патрульна поліція України, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що під час падіння з висоти бурулька набирає значної швидкості та здатна спричинити серйозні травми. Найбільшу загрозу це становить для дітей і людей похилого віку.

У Патрульній поліції дали поради, як уберегтися від небезпеки:

  • дотримуйтеся безпечної відстані від будівель і балконів;
    • звертайте увагу на попереджувальні стрічки та огородження;
      • обирайте маршрути подалі від дахів із нависаючими бурульками;
        • пояснюйте дітям важливість безпечної поведінки поблизу будинків;
          • у разі виявлення небезпечних скупчень льоду повідомляйте відповідні служби.

            "Бережіть себе та своїх близьких. Безпека починається з уважності", - закликали у Патрульній поліції.

            Нагадаємо

            Міністерство юстиції України роз'яснило дії при травмуванні через ожеледицю та сніг, а також назвало відповідальних за утримання територій. Постраждалим необхідно зафіксувати травму, зібрати докази та звернутися до власника території для відшкодування шкоди.

            Обережно, бурульки: рятувальники нагадали перехожим основні правила безпеки 15.01.24, 20:03 • 31827 переглядiв

            Вадим Хлюдзинський

            СуспільствоПогода та довкілля
            Морози в Україні
            Сніг в Україні