Бурульки на дахах будинків несуть приховану небезпеку для перехожих: як вберегтися

У період відлиги на дахах будинків масово утворюються бурульки. Вони виглядають нерухомими, однак у будь-яку мить можуть обірватися - раптово й без попередження. Про це попереджає Патрульна поліція України, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що під час падіння з висоти бурулька набирає значної швидкості та здатна спричинити серйозні травми. Найбільшу загрозу це становить для дітей і людей похилого віку.

У Патрульній поліції дали поради, як уберегтися від небезпеки:

дотримуйтеся безпечної відстані від будівель і балконів;

звертайте увагу на попереджувальні стрічки та огородження;

обирайте маршрути подалі від дахів із нависаючими бурульками;

пояснюйте дітям важливість безпечної поведінки поблизу будинків;

у разі виявлення небезпечних скупчень льоду повідомляйте відповідні служби.

"Бережіть себе та своїх близьких. Безпека починається з уважності", - закликали у Патрульній поліції.

Нагадаємо

Міністерство юстиції України роз'яснило дії при травмуванні через ожеледицю та сніг, а також назвало відповідальних за утримання територій. Постраждалим необхідно зафіксувати травму, зібрати докази та звернутися до власника території для відшкодування шкоди.

