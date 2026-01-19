Бурульки на дахах будинків несуть приховану небезпеку для перехожих: як вберегтися
Київ • УНН
Патрульна поліція України попереджає про небезпеку бурульок, що утворюються на дахах. Вони можуть обірватися будь-якої миті, спричинивши серйозні травми.
У період відлиги на дахах будинків масово утворюються бурульки. Вони виглядають нерухомими, однак у будь-яку мить можуть обірватися - раптово й без попередження. Про це попереджає Патрульна поліція України, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що під час падіння з висоти бурулька набирає значної швидкості та здатна спричинити серйозні травми. Найбільшу загрозу це становить для дітей і людей похилого віку.
У Патрульній поліції дали поради, як уберегтися від небезпеки:
- дотримуйтеся безпечної відстані від будівель і балконів;
- звертайте увагу на попереджувальні стрічки та огородження;
- обирайте маршрути подалі від дахів із нависаючими бурульками;
- пояснюйте дітям важливість безпечної поведінки поблизу будинків;
- у разі виявлення небезпечних скупчень льоду повідомляйте відповідні служби.
"Бережіть себе та своїх близьких. Безпека починається з уважності", - закликали у Патрульній поліції.
Нагадаємо
Міністерство юстиції України роз'яснило дії при травмуванні через ожеледицю та сніг, а також назвало відповідальних за утримання територій. Постраждалим необхідно зафіксувати травму, зібрати докази та звернутися до власника території для відшкодування шкоди.
