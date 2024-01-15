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Обережно, бурульки: рятувальники нагадали перехожим основні правила безпеки

Обережно, бурульки: рятувальники нагадали перехожим основні правила безпеки

Київ • УНН

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У зв'язку зі значними температурними коливаннями в українських містах рятувальники попереджають населення про небезпеку бурульок, льодових мас та снігових брил на дахах.

Рятувальники попереджають, що через значні коливання температур у містах України слід остерігатись бурульок. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.

Деталі 

Значні опади та коливання температури впродовж дня спричиняють появу бурульок, крижаних мас і снігових брил на дахах. Вони становлять велику небезпеку для перехожих

- наголошують рятувальники.

Також у ДСНС нагадали основі правила безпеки, які допоможуть оминати загрози, пересуваючись містом. Так перехожим слід: 

- не ходити під балконами та навісами. Найкраще триматися від будинків на відстані 3-5 метрів;

- не заходити за огороджувальні стрічки поблизу будівель і дерев;

- завжди дивитися чи є бурульки над вашим шляхом та обирати найбільш безпечний маршрут.

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Синоптики прогнозують, що 16 січня по Україні в більшості областей очікується сніг, та дощ, а температура повітря протягом доби коливатиметься від 8° морозу до 7° тепла. Проте у Карпатах обіцяють до 10 градусів морозу,

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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