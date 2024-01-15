Обережно, бурульки: рятувальники нагадали перехожим основні правила безпеки
Київ • УНН
У зв'язку зі значними температурними коливаннями в українських містах рятувальники попереджають населення про небезпеку бурульок, льодових мас та снігових брил на дахах.
Рятувальники попереджають, що через значні коливання температур у містах України слід остерігатись бурульок. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.
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Значні опади та коливання температури впродовж дня спричиняють появу бурульок, крижаних мас і снігових брил на дахах. Вони становлять велику небезпеку для перехожих
Також у ДСНС нагадали основі правила безпеки, які допоможуть оминати загрози, пересуваючись містом. Так перехожим слід:
- не ходити під балконами та навісами. Найкраще триматися від будинків на відстані 3-5 метрів;
- не заходити за огороджувальні стрічки поблизу будівель і дерев;
- завжди дивитися чи є бурульки над вашим шляхом та обирати найбільш безпечний маршрут.
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