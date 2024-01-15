Осторожно, сосульки: спасатели напомнили прохожим основные правила безопасности

Спасатели предупреждают, что из-за значительных колебаний температур в городах Украины следует остерегаться сосулек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Детали

Значительные осадки и колебания температуры в течение дня вызывают появление сосулек, ледяных масс и снежных глыб на крышах. Они представляют большую опасность для прохожих - отмечают спасатели.

Также в ГСЧС напомнили основе правила безопасности, которые помогут обходить угрозы, передвигаясь по городу. Так прохожим следует:

- не ходить под балконами и навесами. Лучше всего держаться от домов на расстоянии 3-5 метров;

- не заходить за оградительные ленты вблизи зданий и деревьев;

- всегда смотреть есть ли сосульки над вашим путем и выбирать наиболее безопасный маршрут.

Напомним,

Синоптики прогнозируют, что 16 января по Украине в большинстве областей ожидается снег и дождь, а температура воздуха в течение суток будет колебаться от 8° мороза до 7° тепла. Однако в Карпатах обещают до 10 градусов мороза,