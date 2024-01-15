Осторожно, сосульки: спасатели напомнили прохожим основные правила безопасности
Киев • УНН
В связи со значительными температурными колебаниями в украинских городах спасатели предупреждают население об опасности сосулек, ледовых масс и снежных глыб на крышах.
Спасатели предупреждают, что из-за значительных колебаний температур в городах Украины следует остерегаться сосулек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Детали
Значительные осадки и колебания температуры в течение дня вызывают появление сосулек, ледяных масс и снежных глыб на крышах. Они представляют большую опасность для прохожих
Также в ГСЧС напомнили основе правила безопасности, которые помогут обходить угрозы, передвигаясь по городу. Так прохожим следует:
- не ходить под балконами и навесами. Лучше всего держаться от домов на расстоянии 3-5 метров;
- не заходить за оградительные ленты вблизи зданий и деревьев;
- всегда смотреть есть ли сосульки над вашим путем и выбирать наиболее безопасный маршрут.
Напомним,
Синоптики прогнозируют, что 16 января по Украине в большинстве областей ожидается снег и дождь, а температура воздуха в течение суток будет колебаться от 8° мороза до 7° тепла. Однако в Карпатах обещают до 10 градусов мороза,
Осторожно, сосульки: спасатели напомнили прохожим основные правила безопасности
В связи со значительными температурными колебаниями в украинских городах спасатели предупреждают население об опасности сосулек, ледовых масс и снежных глыб на крышах.
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