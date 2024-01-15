Опади та від 8° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
В Україні очікується сніг, мокрий сніг та дощ з коливаннями температури від -8°C до +7°C; на дорогах ожеледиця.
По Україні завтра в більшості областей сніг, мокрий сніг, на півдні та сході дощ, температура повітря протягом доби коливатиметься від 8° морозу до 7° тепла, у Карпатах - до 10 градусів морозу, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 16 січня у південній частині, вдень в Донецькій та Луганській областях дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.
У центральних, Харківській, Сумській областях сніг, вдень з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.
На решті території місцями невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.
На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 5-10° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.
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