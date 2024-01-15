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Осадки и от 8° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на завтра

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 12:04  •  3612 просмотра

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В Украине ожидается снег, мокрый снег и дождь с колебаниями температуры от -8°C до +7°C; на дорогах гололедица.

По Украине завтра в большинстве областей снег, мокрый снег, на юге и востоке дождь, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 8° мороза до 7° тепла, в Карпатах - до 10 градусов мороза, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 16 января в южной части, днем в Донецкой и Луганской областях дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

В центральных, Харьковской, Сумской областях снег, днем с дождем, гололед, налипание мокрого снега, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории местами небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах снег, температура ночью и днем 5-10° мороза.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

Погода в Киеве побила 40-летний рекорд21 декабрь 2023, 14:56 • 45564 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Опади та від 8° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на завтра
Precipitation and from 8° below zero to 7° above zero: weather forecast for tomorrow
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