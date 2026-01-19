$43.180.08
Сосульки на крышах домов несут скрытую опасность для прохожих: как уберечься

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Патрульная полиция Украины предупреждает об опасности сосулек, образующихся на крышах. Они могут оборваться в любой момент, причинив серьезные травмы.

Сосульки на крышах домов несут скрытую опасность для прохожих: как уберечься

В период оттепели на крышах домов массово образуются сосульки. Они выглядят неподвижными, однако в любой момент могут оборваться - внезапно и без предупреждения. Об этом предупреждает Патрульная полиция Украины, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что при падении с высоты сосулька набирает значительную скорость и способна причинить серьезные травмы. Наибольшую угрозу это представляет для детей и пожилых людей.

В Патрульной полиции дали советы, как уберечься от опасности:

  • соблюдайте безопасное расстояние от зданий и балконов;
    • обращайте внимание на предупредительные ленты и ограждения;
      • выбирайте маршруты подальше от крыш с нависающими сосульками;
        • объясняйте детям важность безопасного поведения вблизи домов;
          • в случае обнаружения опасных скоплений льда сообщайте соответствующие службы.

            "Берегите себя и своих близких. Безопасность начинается с внимательности", - призвали в Патрульной полиции.

            Напомним

            Министерство юстиции Украины разъяснило действия при травмировании из-за гололеда и снега, а также назвало ответственных за содержание территорий. Пострадавшим необходимо зафиксировать травму, собрать доказательства и обратиться к владельцу территории для возмещения ущерба.

