Сосульки на крышах домов несут скрытую опасность для прохожих: как уберечься

В период оттепели на крышах домов массово образуются сосульки. Они выглядят неподвижными, однако в любой момент могут оборваться - внезапно и без предупреждения. Об этом предупреждает Патрульная полиция Украины, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что при падении с высоты сосулька набирает значительную скорость и способна причинить серьезные травмы. Наибольшую угрозу это представляет для детей и пожилых людей.

В Патрульной полиции дали советы, как уберечься от опасности:

соблюдайте безопасное расстояние от зданий и балконов;

обращайте внимание на предупредительные ленты и ограждения;

выбирайте маршруты подальше от крыш с нависающими сосульками;

объясняйте детям важность безопасного поведения вблизи домов;

в случае обнаружения опасных скоплений льда сообщайте соответствующие службы.

"Берегите себя и своих близких. Безопасность начинается с внимательности", - призвали в Патрульной полиции.

Напомним

Министерство юстиции Украины разъяснило действия при травмировании из-за гололеда и снега, а также назвало ответственных за содержание территорий. Пострадавшим необходимо зафиксировать травму, собрать доказательства и обратиться к владельцу территории для возмещения ущерба.

