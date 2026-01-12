$43.080.09
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 16657 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
08:44 • 24147 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 20847 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 24149 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 33601 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 39934 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35168 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32440 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
11 січня, 09:33 • 65534 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Травми через ожеледицю та сніг: як діяти та хто відповідає

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Міністерство юстиції України роз'яснило дії при травмуванні через ожеледицю та сніг, а також назвало відповідальних за утримання територій. Постраждалим необхідно зафіксувати травму, зібрати докази та звернутися до власника території для відшкодування шкоди.

Травми через ожеледицю та сніг: як діяти та хто відповідає

Міністерство юстиції України спільно з Координаційним центром з надання безоплатної правничої допомоги надало роз’яснення, як діяти у разі травмування через сніг та ожеледицю, які докази необхідно зібрати та хто несе відповідальність за неналежне утримання доріг, тротуарів і прибудинкових територій,передає УНН.

Зима — це не лише святкова атмосфера, а й підвищена небезпека для пішоходів. Неприбрані тротуари та лід під ногами щороку стають причиною серйозних травм

- йдеться у повідомленні.

Перші дії у разі травмування

Передусім необхідно викликати екстрену медичну допомогу. Це дозволить не лише отримати допомогу, а й офіційно зафіксувати факт травми. Слід звернути увагу, щоб у медичних документах були зазначені обставини її отримання.

Також слід зберігати усі довідки, висновки лікарів та платіжні документи, пов’язані з лікуванням, адже вони можуть знадобитися для відшкодування шкоди.

Фіксація обставин події

Для підтвердження неналежного утримання території важливо зібрати докази, зокрема:

  • зібрати контакти свідків;
    • зробити фото місця падіння з орієнтирами (вивіски, назви установ, адресні таблички);
      • зафіксувати на фото чи відео стан території — лід, сніг, відсутність протиожеледних засобів, необгороджені небезпечні ділянки, бурульки на карнизах тощо;
        • з’ясувати наявність камер відеоспостереження поблизу та за можливості отримати записи.

          На Львівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: дорогу перекрито через ДТП11.01.26, 15:20 • 4124 перегляди

          Хто відповідає за утримання територій

          Обов’язок з прибирання снігу та льоду покладається на власника або балансоутримувача:

          • дороги й тротуари — на шляхово-експлуатаційні служби;
            • прибудинкові території — на керуючі компанії або ОСББ;
              • приватні ділянки та будівлі — на їхніх власників.

                За порушення правил утримання територій передбачена адміністративна відповідальність:

                • для громадян — штраф від 340 до 1360 грн;
                  • для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1700 грн.

                    Подальші дії

                    Після збору доказів постраждала особа має право звернутися до власника або балансоутримувача з вимогою про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди. У разі відмови спір може бути вирішений у судовому порядку.

                    Як встановити власника території

                    Щоб визначити, хто саме відповідає за утримання конкретної ділянки, можна подати інформаційний запит до органів місцевого самоврядування.

                    Морози не відступають: 13 січня до -20°, ожеледиця та сніг на заході12.01.26, 14:13 • 498 переглядiв

                    Ольга Розгон

