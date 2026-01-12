Травми через ожеледицю та сніг: як діяти та хто відповідає
Міністерство юстиції України роз'яснило дії при травмуванні через ожеледицю та сніг, а також назвало відповідальних за утримання територій. Постраждалим необхідно зафіксувати травму, зібрати докази та звернутися до власника території для відшкодування шкоди.
Міністерство юстиції України спільно з Координаційним центром з надання безоплатної правничої допомоги надало роз’яснення, як діяти у разі травмування через сніг та ожеледицю, які докази необхідно зібрати та хто несе відповідальність за неналежне утримання доріг, тротуарів і прибудинкових територій,передає УНН.
Зима — це не лише святкова атмосфера, а й підвищена небезпека для пішоходів. Неприбрані тротуари та лід під ногами щороку стають причиною серйозних травм
Перші дії у разі травмування
Передусім необхідно викликати екстрену медичну допомогу. Це дозволить не лише отримати допомогу, а й офіційно зафіксувати факт травми. Слід звернути увагу, щоб у медичних документах були зазначені обставини її отримання.
Також слід зберігати усі довідки, висновки лікарів та платіжні документи, пов’язані з лікуванням, адже вони можуть знадобитися для відшкодування шкоди.
Фіксація обставин події
Для підтвердження неналежного утримання території важливо зібрати докази, зокрема:
- зібрати контакти свідків;
- зробити фото місця падіння з орієнтирами (вивіски, назви установ, адресні таблички);
- зафіксувати на фото чи відео стан території — лід, сніг, відсутність протиожеледних засобів, необгороджені небезпечні ділянки, бурульки на карнизах тощо;
- з’ясувати наявність камер
відеоспостереження поблизу та за можливості отримати записи.
Хто відповідає за утримання територій
Обов’язок з прибирання снігу та льоду покладається на власника або балансоутримувача:
- дороги й тротуари — на шляхово-експлуатаційні служби;
- прибудинкові території — на керуючі компанії або ОСББ;
- приватні ділянки та будівлі — на їхніх власників.
За порушення правил утримання територій передбачена адміністративна відповідальність:
- для громадян — штраф від 340 до 1360 грн;
- для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1700 грн.
Подальші дії
Після збору доказів постраждала особа має право звернутися до власника або балансоутримувача з вимогою про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди. У разі відмови спір може бути вирішений у судовому порядку.
Як встановити власника території
Щоб визначити, хто саме відповідає за утримання конкретної ділянки, можна подати інформаційний запит до органів місцевого самоврядування.
