На Львівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: дорогу перекрито через ДТП
Київ • УНН
У неділю, 11 січня, на Львівщині поблизу Краковця сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса, є потерпілі. Дорогу М-10 Львів – Краковець перекрито, патрульні організували об'їзд.
У неділю, 11 січня, у Львівській області поблизу населеного пункту Краковець, відбулась дорожньо-транспортна пригода: зіткнулись вантажівка і мікроавтобус, є потерпілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління патрульної поліції Львівщини.
Деталі
ДТП сталась на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів - Краковець. На місці працюють спеціальні служби. Деталі дорожньо-транспортної пригоди
Дорога перекрита. Патрульні забезпечують обʼїзд автозаправною станцією
Водіїв також закликали врахувати інформацію під час планування поїздки та бути уважними за кермом.
Нагадаємо
Синоптик Наталка Діденко прогнозувала морози в Україні до -24 градусів 12 січня. За її прогнозом, послаблення, але не припинення морозів очікується після 18 січня.