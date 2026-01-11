$42.990.00
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
09:33 • 12619 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 17715 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 26188 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 37232 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 57807 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 41282 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33285 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 36743 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 59966 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
На Львівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: дорогу перекрито через ДТП

Київ • УНН

 • 2 перегляди

У неділю, 11 січня, на Львівщині поблизу Краковця сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса, є потерпілі. Дорогу М-10 Львів – Краковець перекрито, патрульні організували об'їзд.

На Львівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: дорогу перекрито через ДТП
Фото: t.me/patrolpolice_ua

У неділю, 11 січня, у Львівській області поблизу населеного пункту Краковець, відбулась дорожньо-транспортна пригода: зіткнулись вантажівка і мікроавтобус, є потерпілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління патрульної поліції Львівщини.

Деталі

ДТП сталась на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів - Краковець. На місці працюють спеціальні служби. Деталі дорожньо-транспортної пригоди

Дорога перекрита. Патрульні забезпечують обʼїзд автозаправною станцією

 - заявили у поліції.

Водіїв також закликали врахувати інформацію під час планування поїздки та бути уважними за кермом.

Нагадаємо

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала морози в Україні до -24 градусів 12 січня. За її прогнозом, послаблення, але не припинення морозів очікується після 18 січня.

Євген Устименко

ПодіїАвто
Морози в Україні
Дорожньо-транспортна пригода
Львівська область
Україна