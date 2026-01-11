На Львівщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом: дорогу перекрито через ДТП

Фото: t.me/patrolpolice_ua

У неділю, 11 січня, у Львівській області поблизу населеного пункту Краковець, відбулась дорожньо-транспортна пригода: зіткнулись вантажівка і мікроавтобус, є потерпілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління патрульної поліції Львівщини.

Деталі

ДТП сталась на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів - Краковець. На місці працюють спеціальні служби. Деталі дорожньо-транспортної пригоди

Дорога перекрита. Патрульні забезпечують обʼїзд автозаправною станцією - заявили у поліції.

Водіїв також закликали врахувати інформацію під час планування поїздки та бути уважними за кермом.

Нагадаємо

Синоптик Наталка Діденко прогнозувала морози в Україні до -24 градусів 12 січня. За її прогнозом, послаблення, але не припинення морозів очікується після 18 січня.