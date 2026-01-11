На Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом: дорога перекрыта из-за ДТП

Фото: t.me/patrolpolice_ua

В воскресенье, 11 января, во Львовской области вблизи населенного пункта Краковец произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление патрульной полиции Львовщины.

Детали

ДТП произошло на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львов - Краковец. На месте работают специальные службы. Детали дорожно-транспортного происшествия

Дорога перекрыта. Патрульные обеспечивают объезд по автозаправочной станции - заявили в полиции.

Водителей также призвали учесть информацию при планировании поездки и быть внимательными за рулем.

Напомним

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала морозы в Украине до -24 градусов 12 января. По ее прогнозу, ослабление, но не прекращение морозов ожидается после 18 января.