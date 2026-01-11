На Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом: дорога перекрыта из-за ДТП

$42.990.00
11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт
11 января, 04:00
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday
11 января, 04:43
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о повреждениях
11 января, 06:39
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран
11 января, 07:03
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго
08:18
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают
9 января, 16:19
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
8 января, 18:39
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
8 января, 17:08
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
8 января, 15:30
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
10 января, 15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
10 января, 13:08
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
8 января, 08:37
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
7 января, 14:22
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31
На Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом: дорога перекрыта из-за ДТП

Киев • УНН

 • 402 просмотра

В воскресенье, 11 января, на Львовщине вблизи Краковца произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, есть пострадавшие. Дорога М-10 Львов – Краковец перекрыта, патрульные организовали объезд.

На Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом: дорога перекрыта из-за ДТП
Фото: t.me/patrolpolice_ua

В воскресенье, 11 января, во Львовской области вблизи населенного пункта Краковец произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление патрульной полиции Львовщины.

Детали

ДТП произошло на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львов - Краковец. На месте работают специальные службы. Детали дорожно-транспортного происшествия

Дорога перекрыта. Патрульные обеспечивают объезд по автозаправочной станции

 - заявили в полиции.

Водителей также призвали учесть информацию при планировании поездки и быть внимательными за рулем.

Напомним

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала морозы в Украине до -24 градусов 12 января. По ее прогнозу, ослабление, но не прекращение морозов ожидается после 18 января.

Евгений Устименко

Морозы в Украине
Дорожно-транспортное происшествие
Львовская область
Украина