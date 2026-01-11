В Україні утримаються морози, місцями до -24 - синоптик

В Україні утримаються морози, місцями до -24 градусів, послаблення будуть, але не припинення, повідомила у неділю синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Що завтра і найближчим часом в Україні синоптичного? Морози. Це ясно. 12-го січня в Україні вночі передбачається -12-18 градусів, на крайній півночі -18-24, на південному заході України -7-12 градусів, у південній частині -4-6 градусів