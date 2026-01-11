В Україні утримаються морози, місцями до -24 - синоптик

$42.990.00
Ексклюзив
09:33 • 9386 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
06:05 • 15116 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 24081 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 34999 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 55358 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 40257 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 32711 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 36377 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 59402 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40515 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11 січня, 04:00 • 8814 перегляди
Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11 січня, 04:43 • 5786 перегляди
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo06:39 • 5120 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03 • 14282 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго08:18 • 10550 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 9362 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 47802 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 96286 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 122530 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 92636 перегляди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Венесуела
Запорізька область
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 16578 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 19278 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 74951 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 75986 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 96371 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

В Україні утримаються морози, місцями до -24 - синоптик

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Синоптик Наталка Діденко прогнозує морози в Україні до -24 градусів 12 січня. Послаблення очікується після 18 січня, але не припинення.

В Україні утримаються морози, місцями до -24 - синоптик

В Україні утримаються морози, місцями до -24 градусів, послаблення будуть, але не припинення, повідомила у неділю синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.

Що завтра і найближчим часом в Україні синоптичного? Морози. Це ясно. 12-го січня в Україні вночі передбачається -12-18 градусів, на крайній півночі -18-24, на південному заході України -7-12 градусів, у південній частині -4-6 градусів

- написала Діденко.

За її прогнозом, завтра, 12 січня, вдень у північній частині -7-13 градусів, на решті території -3-9 градусів, на півдні -2-4 градуси.

У більшості областей України буде без опадів. Лише сніг пройде в західних областях.

"Ожеледиця - до весни!" - вказала Діденко

У Києві понеділок очікується дуже холодним. Вночі -14-18, вдень -10-13 градусів. Але без опадів. 

"Надалі в Україні морози триватимуть. Послаблення будуть, але не припинення морозу, коливання. Учорашнє послаблення морозу перенесли прогностичні моделі з 15 на 18 січня

- вказала Діденко.

Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад10.01.26, 13:45 • 34999 переглядiв

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ