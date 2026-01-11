В Украине удержатся морозы, местами до -24 - синоптик

В Украине сохранятся морозы, местами до -24 градусов, ослабления будут, но не прекращение, сообщила в воскресенье синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Что завтра и в ближайшее время в Украине синоптического? Морозы. Это ясно. 12-го января в Украине ночью предполагается -12-18 градусов, на крайнем севере -18-24, на юго-западе Украины -7-12 градусов, в южной части -4-6 градусов

По ее прогнозу, завтра, 12 января, днем в северной части -7-13 градусов, на остальной территории -3-9 градусов, на юге -2-4 градуса.

В большинстве областей Украины будет без осадков. Только снег пройдет в западных областях.

"Гололедица - до весны!" - указала Диденко

В Киеве понедельник ожидается очень холодным. Ночью -14-18, днем -10-13 градусов. Но без осадков.

"В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться. Ослабления будут, но не прекращение мороза, колебания. Вчерашнее ослабление мороза перенесли прогностические модели с 15 на 18 января