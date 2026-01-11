В Украине удержатся морозы, местами до -24 - синоптик
Киев • УНН
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует морозы в Украине до -24 градусов 12 января. Ослабление ожидается после 18 января, но не прекращение.
В Украине сохранятся морозы, местами до -24 градусов, ослабления будут, но не прекращение, сообщила в воскресенье синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.
Что завтра и в ближайшее время в Украине синоптического? Морозы. Это ясно. 12-го января в Украине ночью предполагается -12-18 градусов, на крайнем севере -18-24, на юго-западе Украины -7-12 градусов, в южной части -4-6 градусов
По ее прогнозу, завтра, 12 января, днем в северной части -7-13 градусов, на остальной территории -3-9 градусов, на юге -2-4 градуса.
В большинстве областей Украины будет без осадков. Только снег пройдет в западных областях.
"Гололедица - до весны!" - указала Диденко
В Киеве понедельник ожидается очень холодным. Ночью -14-18, днем -10-13 градусов. Но без осадков.
"В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться. Ослабления будут, но не прекращение мороза, колебания. Вчерашнее ослабление мороза перенесли прогностические модели с 15 на 18 января
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад10.01.26, 13:45 • 34897 просмотров