В Украине удержатся морозы, местами до -24 - синоптик

$42.990.00
50.180.00
ukenru
Эксклюзив
09:33 • 9106 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
06:05 • 14979 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 23968 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 34886 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 55233 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 40206 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 32677 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 36358 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 59373 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40512 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.8м/с
77%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Возвращение на Луну: NASA выводит мегаракету Artemis 2 на финальный старт11 января, 04:00 • 8562 просмотра
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11 января, 04:43 • 5572 просмотра
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo06:39 • 4896 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран07:03 • 14140 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго08:18 • 10420 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
09:33 • 9114 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 47748 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 96234 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 122471 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 92585 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Венесуэла
Иран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 16549 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 19253 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 74928 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 75965 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 96350 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

В Украине удержатся морозы, местами до -24 - синоптик

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует морозы в Украине до -24 градусов 12 января. Ослабление ожидается после 18 января, но не прекращение.

В Украине удержатся морозы, местами до -24 - синоптик

В Украине сохранятся морозы, местами до -24 градусов, ослабления будут, но не прекращение, сообщила в воскресенье синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.

Что завтра и в ближайшее время в Украине синоптического? Морозы. Это ясно. 12-го января в Украине ночью предполагается -12-18 градусов, на крайнем севере -18-24, на юго-западе Украины -7-12 градусов, в южной части -4-6 градусов

- написала Диденко.

По ее прогнозу, завтра, 12 января, днем в северной части -7-13 градусов, на остальной территории -3-9 градусов, на юге -2-4 градуса.

В большинстве областей Украины будет без осадков. Только снег пройдет в западных областях.

"Гололедица - до весны!" - указала Диденко

В Киеве понедельник ожидается очень холодным. Ночью -14-18, днем -10-13 градусов. Но без осадков. 

"В дальнейшем в Украине морозы будут продолжаться. Ослабления будут, но не прекращение мороза, колебания. Вчерашнее ослабление мороза перенесли прогностические модели с 15 на 18 января

- указала Диденко.

Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад10.01.26, 13:45 • 34897 просмотров

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев