11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Травмы из-за гололеда и снега: как действовать и кто отвечает

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Министерство юстиции Украины разъяснило действия при травмировании из-за гололеда и снега, а также назвало ответственных за содержание территорий. Пострадавшим необходимо зафиксировать травму, собрать доказательства и обратиться к владельцу территории для возмещения ущерба.

Травмы из-за гололеда и снега: как действовать и кто отвечает

Министерство юстиции Украины совместно с Координационным центром по предоставлению бесплатной правовой помощи предоставило разъяснения, как действовать в случае травмирования из-за снега и гололеда, какие доказательства необходимо собрать и кто несет ответственность за ненадлежащее содержание дорог, тротуаров и придомовых территорий, передает УНН.

Зима — это не только праздничная атмосфера, но и повышенная опасность для пешеходов. Неубранные тротуары и лед под ногами ежегодно становятся причиной серьезных травм

- говорится в сообщении.

Первые действия в случае травмирования

Прежде всего необходимо вызвать экстренную медицинскую помощь. Это позволит не только получить помощь, но и официально зафиксировать факт травмы. Следует обратить внимание, чтобы в медицинских документах были указаны обстоятельства ее получения.

Также следует сохранять все справки, заключения врачей и платежные документы, связанные с лечением, ведь они могут понадобиться для возмещения ущерба.

Фиксация обстоятельств происшествия

Для подтверждения ненадлежащего содержания территории важно собрать доказательства, в частности:

  • собрать контакты свидетелей;
    • сделать фото места падения с ориентирами (вывески, названия учреждений, адресные таблички);
      • зафиксировать на фото или видео состояние территории — лед, снег, отсутствие противогололедных средств, неогражденные опасные участки, сосульки на карнизах и т.д.;
        • выяснить наличие камер видеонаблюдения поблизости и по возможности получить записи.

          На Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом: дорога перекрыта из-за ДТП11.01.26, 15:20 • 4124 просмотра

          Кто отвечает за содержание территорий

          Обязанность по уборке снега и льда возлагается на собственника или балансодержателя:

          • дороги и тротуары — на дорожно-эксплуатационные службы;
            • придомовые территории — на управляющие компании или ОСМД;
              • частные участки и здания — на их владельцев.

                За нарушение правил содержания территорий предусмотрена административная ответственность:

                • для граждан — штраф от 340 до 1360 грн;
                  • для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 грн.

                    Дальнейшие действия

                    После сбора доказательств пострадавшее лицо имеет право обратиться к собственнику или балансодержателю с требованием о возмещении материального и/или морального вреда. В случае отказа спор может быть разрешен в судебном порядке.

                    Как установить собственника территории

                    Чтобы определить, кто именно отвечает за содержание конкретного участка, можно подать информационный запрос в органы местного самоуправления.

                    Морозы не отступают: 13 января до -20°, гололедица и снег на западе12.01.26, 14:13 • 504 просмотра

                    Ольга Розгон

                    Общество
                    Морозы в Украине
                    Гражданский кодекс Украины
                    Снег в Украине
                    Министерство юстиции Украины