Травмы из-за гололеда и снега: как действовать и кто отвечает

Министерство юстиции Украины совместно с Координационным центром по предоставлению бесплатной правовой помощи предоставило разъяснения, как действовать в случае травмирования из-за снега и гололеда, какие доказательства необходимо собрать и кто несет ответственность за ненадлежащее содержание дорог, тротуаров и придомовых территорий, передает УНН.

Зима — это не только праздничная атмосфера, но и повышенная опасность для пешеходов. Неубранные тротуары и лед под ногами ежегодно становятся причиной серьезных травм - говорится в сообщении.

Первые действия в случае травмирования

Прежде всего необходимо вызвать экстренную медицинскую помощь. Это позволит не только получить помощь, но и официально зафиксировать факт травмы. Следует обратить внимание, чтобы в медицинских документах были указаны обстоятельства ее получения.

Также следует сохранять все справки, заключения врачей и платежные документы, связанные с лечением, ведь они могут понадобиться для возмещения ущерба.

Фиксация обстоятельств происшествия

Для подтверждения ненадлежащего содержания территории важно собрать доказательства, в частности:

собрать контакты свидетелей;

сделать фото места падения с ориентирами (вывески, названия учреждений, адресные таблички);

зафиксировать на фото или видео состояние территории — лед, снег, отсутствие противогололедных средств, неогражденные опасные участки, сосульки на карнизах и т.д.;

выяснить наличие камер видеонаблюдения поблизости и по возможности получить записи.

На Львовщине грузовик столкнулся с микроавтобусом: дорога перекрыта из-за ДТП

Кто отвечает за содержание территорий

Обязанность по уборке снега и льда возлагается на собственника или балансодержателя:

дороги и тротуары — на дорожно-эксплуатационные службы;

придомовые территории — на управляющие компании или ОСМД;

частные участки и здания — на их владельцев.

За нарушение правил содержания территорий предусмотрена административная ответственность:

для граждан — штраф от 340 до 1360 грн;

для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 грн.

Дальнейшие действия

После сбора доказательств пострадавшее лицо имеет право обратиться к собственнику или балансодержателю с требованием о возмещении материального и/или морального вреда. В случае отказа спор может быть разрешен в судебном порядке.

Как установить собственника территории

Чтобы определить, кто именно отвечает за содержание конкретного участка, можно подать информационный запрос в органы местного самоуправления.

Морозы не отступают: 13 января до -20°, гололедица и снег на западе