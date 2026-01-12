Травмы из-за гололеда и снега: как действовать и кто отвечает
Министерство юстиции Украины разъяснило действия при травмировании из-за гололеда и снега, а также назвало ответственных за содержание территорий. Пострадавшим необходимо зафиксировать травму, собрать доказательства и обратиться к владельцу территории для возмещения ущерба.
Министерство юстиции Украины совместно с Координационным центром по предоставлению бесплатной правовой помощи предоставило разъяснения, как действовать в случае травмирования из-за снега и гололеда, какие доказательства необходимо собрать и кто несет ответственность за ненадлежащее содержание дорог, тротуаров и придомовых территорий, передает УНН.
Зима — это не только праздничная атмосфера, но и повышенная опасность для пешеходов. Неубранные тротуары и лед под ногами ежегодно становятся причиной серьезных травм
Первые действия в случае травмирования
Прежде всего необходимо вызвать экстренную медицинскую помощь. Это позволит не только получить помощь, но и официально зафиксировать факт травмы. Следует обратить внимание, чтобы в медицинских документах были указаны обстоятельства ее получения.
Также следует сохранять все справки, заключения врачей и платежные документы, связанные с лечением, ведь они могут понадобиться для возмещения ущерба.
Фиксация обстоятельств происшествия
Для подтверждения ненадлежащего содержания территории важно собрать доказательства, в частности:
- собрать контакты свидетелей;
- сделать фото места падения с ориентирами (вывески, названия учреждений, адресные таблички);
- зафиксировать на фото или видео состояние территории — лед, снег, отсутствие противогололедных средств, неогражденные опасные участки, сосульки на карнизах и т.д.;
- выяснить наличие камер
видеонаблюдения поблизости и по возможности получить записи.
Кто отвечает за содержание территорий
Обязанность по уборке снега и льда возлагается на собственника или балансодержателя:
- дороги и тротуары — на дорожно-эксплуатационные службы;
- придомовые территории — на управляющие компании или ОСМД;
- частные участки и здания — на их владельцев.
За нарушение правил содержания территорий предусмотрена административная ответственность:
- для граждан — штраф от 340 до 1360 грн;
- для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 грн.
Дальнейшие действия
После сбора доказательств пострадавшее лицо имеет право обратиться к собственнику или балансодержателю с требованием о возмещении материального и/или морального вреда. В случае отказа спор может быть разрешен в судебном порядке.
Как установить собственника территории
Чтобы определить, кто именно отвечает за содержание конкретного участка, можно подать информационный запрос в органы местного самоуправления.
