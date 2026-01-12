Морозы не отступают: 13 января до -20°, гололедица и снег на западе
Киев • УНН
13 января в Украине ожидаются морозы до -20° ночью на севере, днем -6-14° по всей стране. На дорогах гололедица, на западе пройдет снег.
Во вторник, 13 января, в Украине продолжатся морозы. В большинстве регионов – без осадков, лишь в западных областях пройдет снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Ближайшей ночью будет холоднее всего в северных областях, -15-20 градусов, на остальной территории -10-14 градусов, на юге и на Закарпатье -6-12 градусов
Она также отметила, что в течение дня вторника в северной части Украины будет -10-14 градусов, на остальной территории -6-9 градусов. На дорогах – гололедица.
Снег пройдет завтра в западных областях Украины, однако в большинстве областей – без существенных осадков.
Небольшое потепление, по словам Диденко, наступит 15-16 января. Также в эти дни ожидается снег.
Погода в Киеве
В Киеве 13 января снег не будет идти. Ночью будет мороз до -18 градусов, а днем -12 градусов.
Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться авто11.01.26, 21:23 • 7670 просмотров