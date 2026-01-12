$43.080.09
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзивы
Морозы не отступают: 13 января до -20°, гололедица и снег на западе

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

13 января в Украине ожидаются морозы до -20° ночью на севере, днем -6-14° по всей стране. На дорогах гололедица, на западе пройдет снег.

Морозы не отступают: 13 января до -20°, гололедица и снег на западе

Во вторник, 13 января, в Украине продолжатся морозы. В большинстве регионов – без осадков, лишь в западных областях пройдет снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Ближайшей ночью будет холоднее всего в северных областях, -15-20 градусов, на остальной территории -10-14 градусов, на юге и на Закарпатье -6-12 градусов

- сообщила Диденко.

Она также отметила, что в течение дня вторника в северной части Украины будет -10-14 градусов, на остальной территории -6-9 градусов. На дорогах – гололедица.

Снег пройдет завтра в западных областях Украины, однако в большинстве областей – без существенных осадков.

Небольшое потепление, по словам Диденко, наступит 15-16 января. Также в эти дни ожидается снег.

Погода в Киеве

В Киеве 13 января снег не будет идти. Ночью будет мороз до -18 градусов, а днем -12 градусов.

Ольга Розгон

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Снег в Украине
Закарпатская область
Украина
Киев