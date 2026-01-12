Морозы не отступают: 13 января до -20°, гололедица и снег на западе

Во вторник, 13 января, в Украине продолжатся морозы. В большинстве регионов – без осадков, лишь в западных областях пройдет снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Ближайшей ночью будет холоднее всего в северных областях, -15-20 градусов, на остальной территории -10-14 градусов, на юге и на Закарпатье -6-12 градусов - сообщила Диденко.

Она также отметила, что в течение дня вторника в северной части Украины будет -10-14 градусов, на остальной территории -6-9 градусов. На дорогах – гололедица.

Снег пройдет завтра в западных областях Украины, однако в большинстве областей – без существенных осадков.

Небольшое потепление, по словам Диденко, наступит 15-16 января. Также в эти дни ожидается снег.

Погода в Киеве

В Киеве 13 января снег не будет идти. Ночью будет мороз до -18 градусов, а днем -12 градусов.

