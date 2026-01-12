Морози не відступають: 13 січня до -20°, ожеледиця та сніг на заході
Київ • УНН
13 січня в Україні очікуються морози до -20° вночі на півночі, вдень -6-14° по всій країні. На дорогах ожеледиця, на заході пройде сніг.
У вівторок, 13 січня, в Україні триватимуть морози. У більшості регіонів – без опадів, лише у західних областях пройде сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
Найближчої ночі буде найхолодніше у північних областях, -15-20 градусів, на решті території -10-14 градусів, на півдні та на Закарпатті -6-12 градусів
Вона також зазначила, що протягом дня вівторка у північній частині України буде -10-14 градусів, на решті території -6-9 градусів. На дорогах - ожеледиця.
Сніг пройде завтра у західних областях України, проте у більшості областей - без істотних опадів.
Невелике потепління, за словами Діденко, наступить 15-16-го січня. Також у ці дні очікується сніг.
Погода у Києві
У Києві 13-го січня сніг не йтиме. Вночі буде мороз до -18 градусів, а вдень -12 градусів.
