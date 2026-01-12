Морози не відступають: 13 січня до -20°, ожеледиця та сніг на заході

$43.080.09
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 15358 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 23043 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 20034 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 23514 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 33103 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 39519 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 34925 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32314 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 64817 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Популярнi новини
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 6226 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 15348 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 13434 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 19840 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 64811 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Одеська область
Дніпропетровська область
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 25074 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 21770 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 28482 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 30924 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 86925 перегляди
Техніка
Шахед-136
Фільм
The Guardian
Соціальна мережа

Морози не відступають: 13 січня до -20°, ожеледиця та сніг на заході

Київ • УНН

 • 100 перегляди

13 січня в Україні очікуються морози до -20° вночі на півночі, вдень -6-14° по всій країні. На дорогах ожеледиця, на заході пройде сніг.

Морози не відступають: 13 січня до -20°, ожеледиця та сніг на заході

У вівторок, 13 січня, в Україні триватимуть морози. У більшості регіонів – без опадів, лише у західних областях пройде сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Найближчої ночі буде найхолодніше у північних областях, -15-20 градусів, на решті території -10-14 градусів, на півдні та на Закарпатті -6-12 градусів

- повідомила Діденко.

Вона також зазначила, що протягом дня вівторка у північній частині України буде -10-14 градусів, на решті території -6-9 градусів. На дорогах - ожеледиця.

Сніг пройде завтра у західних областях України, проте у більшості областей - без істотних опадів.

Невелике потепління, за словами Діденко, наступить 15-16-го січня. Також у ці дні очікується сніг.

Погода у Києві

У Києві 13-го січня сніг не йтиме. Вночі буде мороз до -18 градусів, а вдень -12 градусів.

Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися авто11.01.26, 21:23 • 7578 переглядiв

Ольга Розгон

Морози в Україні
Сніг в Україні
Закарпатська область
Україна
Київ