Морози не відступають: 13 січня до -20°, ожеледиця та сніг на заході

13 січня в Україні очікуються морози до -20° вночі на півночі, вдень -6-14° по всій країні. На дорогах ожеледиця, на заході пройде сніг.

У вівторок, 13 січня, в Україні триватимуть морози. У більшості регіонів – без опадів, лише у західних областях пройде сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН. Найближчої ночі буде найхолодніше у північних областях, -15-20 градусів, на решті території -10-14 градусів, на півдні та на Закарпатті -6-12 градусів - повідомила Діденко. Вона також зазначила, що протягом дня вівторка у північній частині України буде -10-14 градусів, на решті території -6-9 градусів. На дорогах - ожеледиця. Сніг пройде завтра у західних областях України, проте у більшості областей - без істотних опадів. Невелике потепління, за словами Діденко, наступить 15-16-го січня. Також у ці дні очікується сніг. Погода у Києві У Києві 13-го січня сніг не йтиме. Вночі буде мороз до -18 градусів, а вдень -12 градусів. Діти Львова не йдуть до школи 12 січня через снігопад: Садовий закликав не користуватися авто