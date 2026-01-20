Солнечно, но морозно: прогноз погоды в Украине на 21 января

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:08 • 1372 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что пока не собирается на форум в Давосе
11:00 • 2588 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 7150 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 11068 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 12520 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 12438 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 32735 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 63821 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 50869 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 49752 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации20 января, 03:37 • 15011 просмотра
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направленииVideo20 января, 04:30 • 9278 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 28600 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 29876 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 16753 просмотра
публикации
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 2594 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 16907 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 58966 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 65653 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 62876 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Рафаэль Гросси
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Гренландия
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 28878 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 44300 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 37472 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 42077 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 53929 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фильм
Financial Times

Солнечно, но морозно: прогноз погоды в Украине на 21 января

Киев • УНН

 • 94 просмотра

21 января в Украине будет солнечно и без осадков, ночью до -17°C. С 25-26 января ожидается потепление до 0°C и выше.

Солнечно, но морозно: прогноз погоды в Украине на 21 января

Погоду в Украине в течение завтрашнего дня, 21 января, будет определять антициклон. Поэтому осадков не предвидится, будет "много солнца". Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

21 января погоду Украины будет определять антициклон, поэтому осадков не будет, будет много солнца

- говорится в сообщении.

Согласно ее информации, теплее всего завтра будет в южной части нашей страны - где температура воздуха днем может приблизиться даже к 0 градусов по Цельсию.

Ночью по Украине еще будет морозно - около 10-17 градусов со знаком минус.

Днем среды температура воздуха ожидается:

  • в среднем - около 4-8 градусов мороза;
    • на севере - местами до 10 градусов мороза.

      Синоптик прогнозирует юго-западный или же южный. Это, по ее словам, "вселяет надежду".

      Сосульки на крышах домов несут скрытую опасность для прохожих: как уберечься19.01.26, 01:36 • 4266 просмотров

      В Киеве ближайшей ночью температура воздуха может составить -12-14 градусов по Цельсию. Днем - от 6 до 8 градусов мороза.

      "Без осадков. На дорогах - гололедица", - добавила Диденко.

      "Как бы там еще не морозило пару дней, все равно даже интуитивно слышно, что ослабление морозов, потепление уже носится в воздухе", - поделилась синоптик.

      Она уточнила, что с завтрашнего дня "потихоньку дневная температура будет становиться выше", хотя ночью и будет "еще очень холодно".

      А уже с 25-26 января наконец дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших "плюсов

      - рассказала Диденко.

      Она отметила, что "эту неделю надо продержаться спокойно, даже если будет нелегко, но со следующей недели все же морозы должны отступить".

      Напоследок метеоролог напомнила (если кому-то интересно), что сегодня - сильные магнитные бури, поэтому "кое-где в Украине наблюдалось полярное сияние" (например в Тернопольской и Днепропетровской областях).

      Гололедица и туман на дорогах: какой будет погода в Украине 20 января20.01.26, 06:59 • 4156 просмотров

      Ольга Розгон

      Погода и окружающая среда
      Морозы в Украине
      Тернопольская область
      Днепропетровская область
      Украина
      Киев