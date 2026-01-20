Солнечно, но морозно: прогноз погоды в Украине на 21 января

Погоду в Украине в течение завтрашнего дня, 21 января, будет определять антициклон. Поэтому осадков не предвидится, будет "много солнца". Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Согласно ее информации, теплее всего завтра будет в южной части нашей страны - где температура воздуха днем может приблизиться даже к 0 градусов по Цельсию.

Ночью по Украине еще будет морозно - около 10-17 градусов со знаком минус.

Днем среды температура воздуха ожидается:

в среднем - около 4-8 градусов мороза;

на севере - местами до 10 градусов мороза.

Синоптик прогнозирует юго-западный или же южный. Это, по ее словам, "вселяет надежду".

В Киеве ближайшей ночью температура воздуха может составить -12-14 градусов по Цельсию. Днем - от 6 до 8 градусов мороза.

"Без осадков. На дорогах - гололедица", - добавила Диденко.

"Как бы там еще не морозило пару дней, все равно даже интуитивно слышно, что ослабление морозов, потепление уже носится в воздухе", - поделилась синоптик.

Она уточнила, что с завтрашнего дня "потихоньку дневная температура будет становиться выше", хотя ночью и будет "еще очень холодно".

А уже с 25-26 января наконец дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших "плюсов - рассказала Диденко.

Она отметила, что "эту неделю надо продержаться спокойно, даже если будет нелегко, но со следующей недели все же морозы должны отступить".

Напоследок метеоролог напомнила (если кому-то интересно), что сегодня - сильные магнитные бури, поэтому "кое-где в Украине наблюдалось полярное сияние" (например в Тернопольской и Днепропетровской областях).

