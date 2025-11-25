$42.370.10
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа

Київ • УНН

 • 1982 перегляди

Цього тижня в паризькому Діснейленді презентували робота Олафа нового покоління. Це стало амбітним технологічним проривом Disney Imagineering, який поєднує робототехніку, штучний інтелект та моделювання з традиціями Disney.

Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа

Цього тижня паризький Діснейленд представив робота Олафа нового покоління, що стало одним із найамбітніших технологічних проривів Disney Imagineering: анімований сніговик набуває форми цілком виразного, фізичного персонажа, передає УНН.

Деталі

Презентацію провели Брюс Вон, президент та головний креативний директор Walt Disney Imagineering (WDI), та Наташа Рафальськи, президент паризького Діснейленду.

Цей момент знаменує собою новий розділ, в якому досягнення в галузі робототехніки, штучного інтелекту та моделювання зливаються з традиціями Disney в оповіданні, втілюючи культових персонажів у реальному світі.

Поява Олафа стала продовженням нового епізоду науково-дослідного проекту WDI We Call It Imagineering, в якому детально розглядаються технології, що змінюють майбутнє Disney.

У фільмі також відбито роки закулісної співпраці інженерів, аніматорів та дослідників штучного інтелекту, які працюють над створенням персонажів, які відчуваються такими ж живими, як їхні анімовані прототипи.

В основі лежить проста ідея: зробити так, щоб технології зникли, а емоції сяяли.

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж29.03.25, 15:12 • 183697 переглядiв

Анімація справжнього руху

Кайл Лафлін, старший віце-президент Walt Disney Imagineering Research & Development, описав підхід: "Як і все в Disney, ми завжди починаємо з історії. Ми думаємо про те, які почуття хочемо викликати у гостя".

Ця філософія лягла в основу трансформації Олафа з цифрового творіння в реального персонажа, здатного на зоровий контакт, стилізовані рухи та діалог.

Кожен його жест, і навіть його снігове мерехтіння, було створено відповідно до того, що глядачі знають з фільмів. Райдужні волокна вловлюють світло, як справжній сніг, а "сніговий" костюм, що деформується, дозволяє Олафу рухатися так, як зазвичай не можуть роботизовані оболонки.

Але на відміну від дроїдів BDX із "Зоряних воєн", які вже блукають парками Діснея, Олаф вимагав іншого рівня реалізму руху.

Як зазначив Лафлін: "Ключовою технологією нашої платформи є глибоке навчання із підкріпленням, яке дозволяє роботизованим персонажам вчитися імітувати рухи, задані художником, у процесі симуляції".

Це поєднання мистецтва та ШІ дозволяє інженерам швидко ітерувати, удосконалюючи ходу, стиль та індивідуальність, поки Олаф не рухатиметься саме так, як задумали аніматори.

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми07.06.25, 13:33 • 133394 перегляди

ШІ - рушійна сила магії

Щоб масштабувати цей процес, WDI розробляє Newton — фреймворк із відкритим вихідним кодом, створений спільно з NVIDIA та Google DeepMind.

Лафлін визначає його як систему, в якій "будівельні блоки дозволяють швидко розробляти симулятори з прискоренням на GPU".

Один із ключових компонентів, симулятор під назвою Kamino, підвищує швидкість навчання роботів. З його допомогою такі персонажі, як Олаф, можуть освоювати складні рухи — ходьбу, жести, взаємодію значно швидше.

Ці прориви допомагають перетворити анімовані, часто фізично неможливі рухи на переконливі реальні постановки.

Повністю рухливий рот Олафа, виразні очі, знімний ніс-морквина і розмовні здібності підтримуються цими шарами рухів, що навчаються штучним інтелектом.

І процес продовжує пришвидшуватися. "Що так захоплююче, так це те, що ми тільки починаємо", - сказав Лафлін. Стрімка еволюція від дроїдів BDX до H.E.R.B.I.E., що самобалансуються, а тепер і до Олафа, показує, наскільки швидко Disney тепер може створювати прототипи і випускати нових персонажів.

Незабаром Олаф зустрінеться з гостями на майбутньому шоу в затоці Еренделл у парку "Холодне серце" паризького Діснейленду, а також у рамках обмеженого часу у парку "Холодне серце" гонконзького Діснейленду.

Антоніна Туманова

