15:19 • 1172 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 2776 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 3836 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 4526 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 8626 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10962 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 19443 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12892 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11168 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9906 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
публикации
Эксклюзивы
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе

Киев • УНН

 • 3290 просмотра

На этой неделе в парижском Диснейленде презентовали робота Олафа нового поколения. Это стало амбициозным технологическим прорывом Disney Imagineering, который сочетает робототехнику, искусственный интеллект и моделирование с традициями Disney.

Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе

На этой неделе парижский Диснейленд представил робота Олафа нового поколения, что стало одним из самых амбициозных технологических прорывов Disney Imagineering: анимированный снеговик принимает форму вполне выразительного, физического персонажа, передает УНН.

Детали

Презентацию провели Брюс Вон, президент и главный креативный директор Walt Disney Imagineering (WDI), и Наташа Рафальски, президент парижского Диснейленда.

Этот момент знаменует собой новую главу, в которой достижения в области робототехники, искусственного интеллекта и моделирования сливаются с традициями Disney в повествовании, воплощая культовых персонажей в реальном мире.

Появление Олафа стало продолжением нового эпизода научно-исследовательского проекта WDI We Call It Imagineering, в котором подробно рассматриваются технологии, меняющие будущее Disney.

В фильме также отражены годы закулисного сотрудничества инженеров, аниматоров и исследователей искусственного интеллекта, работающих над созданием персонажей, которые ощущаются такими же живыми, как их анимированные прототипы.

В основе лежит простая идея: сделать так, чтобы технологии исчезли, а эмоции сияли.

В Диснейленде обновляют Galaxy’s Edge: появится новый персонаж29.03.25, 15:12 • 183697 просмотров

Анимация настоящего движения

Кайл Лафлин, старший вице-президент Walt Disney Imagineering Research & Development, описал подход: "Как и все в Disney, мы всегда начинаем с истории. Мы думаем о том, какие чувства хотим вызвать у гостя".

Эта философия легла в основу трансформации Олафа из цифрового творения в реального персонажа, способного на зрительный контакт, стилизованные движения и диалог.

Каждый его жест, и даже его снежное мерцание, было создано в соответствии с тем, что зрители знают из фильмов. Радужные волокна улавливают свет, как настоящий снег, а "снежный" костюм, деформирующийся, позволяет Олафу двигаться так, как обычно не могут роботизированные оболочки.

Но в отличие от дроидов BDX из "Звездных войн", которые уже бродят по паркам Диснея, Олаф требовал другого уровня реализма движения.

Как отметил Лафлин: "Ключевой технологией нашей платформы является глубокое обучение с подкреплением, которое позволяет роботизированным персонажам учиться имитировать движения, заданные художником, в процессе симуляции".

Это сочетание искусства и ИИ позволяет инженерам быстро итерировать, совершенствуя походку, стиль и индивидуальность, пока Олаф не будет двигаться именно так, как задумали аниматоры.

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми07.06.25, 13:33 • 133395 просмотров

ИИ - движущая сила магии

Чтобы масштабировать этот процесс, WDI разрабатывает Newton — фреймворк с открытым исходным кодом, созданный совместно с NVIDIA и Google DeepMind.

Лафлин определяет его как систему, в которой "строительные блоки позволяют быстро разрабатывать симуляторы с ускорением на GPU".

Один из ключевых компонентов, симулятор под названием Kamino, повышает скорость обучения роботов. С его помощью такие персонажи, как Олаф, могут осваивать сложные движения — ходьбу, жесты, взаимодействие значительно быстрее.

Эти прорывы помогают превратить анимированные, часто физически невозможные движения в убедительные реальные постановки.

Полностью подвижный рот Олафа, выразительные глаза, съемный нос-морковка и разговорные способности поддерживаются этими слоями движений, обучаемых искусственным интеллектом.

И процесс продолжает ускоряться. "Что так захватывающе, так это то, что мы только начинаем", - сказал Лафлин. Стремительная эволюция от дроидов BDX до самобалансирующихся H.E.R.B.I.E., а теперь и до Олафа, показывает, насколько быстро Disney теперь может создавать прототипы и выпускать новых персонажей.

Вскоре Олаф встретится с гостями на предстоящем шоу в заливе Эренделл в парке "Холодное сердце" парижского Диснейленда, а также в рамках ограниченного времени в парке "Холодное сердце" гонконгского Диснейленда.

Антонина Туманова

