Слов'янськ зазнав двох ударів дронами "Італмас", є поранена

Увечері 16 серпня Слов’янськ (Донецька область) зазнав двох ворожих обстрілів із застосуванням дронів "Італмас". Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує УНН.

Він вказав, що перший удар окупанти завдали близько 18:15.

Залізничний мкр-н. Приватний сектор. Поранено жінку. Пошкоджено будинки - написав Лях.

За його словами, другий удар пролунав о 19:30 у мікрорайоні Лимани. Він також зачепив житлові будинки.

Нагадаємо

У Святогірську, що на Донеччині, 16 серпня під час виконання службових обов’язків під ворожим обстрілом загинули двоє правоохоронців. Автомобіль, у якому рухалися поліцейські, потрапив під обстріл противника. Внаслідок атаки смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

