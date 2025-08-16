Слов'янськ зазнав двох ударів дронами "Італмас", є поранена

$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 25840 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 44860 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 38631 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 42473 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 42173 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 45632 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 236491 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 207858 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 162959 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 150604 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
53%
748мм
Популярнi новини
Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені Photo16 серпня, 09:33 • 29750 перегляди
У російському Волгограді помітили стовп густого чорного диму в районі НПЗ: що відомоVideo16 серпня, 13:01 • 15373 перегляди
Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській КазаніPhoto14:03 • 12044 перегляди
Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT14:32 • 11885 перегляди
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України17:59 • 10494 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 325709 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 280994 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 285805 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 293698 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 372843 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 35724 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 31722 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 99970 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 167989 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 245551 перегляди
Актуальне
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Будівництво
Поїзд
The Guardian

Слов'янськ зазнав двох ударів дронами "Італмас", є поранена

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Ввечері 16 серпня Слов'янськ обстріляли дронами "Італмас". Поранено жінку, пошкоджено будинки в двох мікрорайонах.

Слов'янськ зазнав двох ударів дронами "Італмас", є поранена

Увечері 16 серпня Слов’янськ (Донецька область) зазнав двох ворожих обстрілів із застосуванням дронів "Італмас". Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує УНН.

 "Італмас"Деталі

Він вказав, що перший удар окупанти завдали близько 18:15.

Залізничний мкр-н. Приватний сектор. Поранено жінку. Пошкоджено будинки

- написав Лях.

За його словами, другий удар пролунав о 19:30 у мікрорайоні Лимани. Він також зачепив житлові будинки.

Нагадаємо

У Святогірську, що на Донеччині, 16 серпня під час виконання службових обов’язків під ворожим обстрілом загинули двоє правоохоронців. Автомобіль, у якому рухалися поліцейські, потрапив під обстріл противника. Внаслідок атаки смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

росіяни скинули ФАБ-250 на Костянтинівку, дроновий удар рф зачепив готель у Слов'янську02.08.25, 13:27 • 4409 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
Донецька область
Слов'янськ