$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 августа, 13:32 • 26279 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 45741 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 39003 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 42802 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 42404 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 45715 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 237152 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 208285 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 163380 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 151019 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Славянск подвергся двум ударам дронами "Италмас", есть раненая

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Вечером 16 августа Славянск обстреляли дронами "Италмас". Ранена женщина, повреждены дома в двух микрорайонах.

Славянск подвергся двум ударам дронами "Италмас", есть раненая

Вечером 16 августа Славянск (Донецкая область) подвергся двум вражеским обстрелам с применением дронов "Италмас". Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, информирует УНН.

 "Италмас"Детали

Он указал, что первый удар оккупанты нанесли около 18:15.

Железнодорожный мкр-н. Частный сектор. Ранена женщина. Повреждены дома

- написал Лях.

По его словам, второй удар прозвучал в 19:30 в микрорайоне Лиманы. Он также задел жилые дома.

Напомним

В Святогорске Донецкой области 16 августа во время исполнения служебных обязанностей под вражеским обстрелом погибли двое правоохранителей. Автомобиль, в котором двигались полицейские, попал под обстрел противника. В результате атаки смертельные ранения получили старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков и полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш.

россияне сбросили ФАБ-250 на Константиновку, дроновый удар рф задел отель в Славянске02.08.25, 13:27 • 4409 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война
Донецкая область
Славянск