Славянск подвергся двум ударам дронами "Италмас", есть раненая

Вечером 16 августа Славянск обстреляли дронами "Италмас". Ранена женщина, повреждены дома в двух микрорайонах.
Вечером 16 августа Славянск (Донецкая область) подвергся двум вражеским обстрелам с применением дронов "Италмас". Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, информирует УНН.
Он указал, что первый удар оккупанты нанесли около 18:15.
Железнодорожный мкр-н. Частный сектор. Ранена женщина. Повреждены дома
По его словам, второй удар прозвучал в 19:30 в микрорайоне Лиманы. Он также задел жилые дома.
Напомним
В Святогорске Донецкой области 16 августа во время исполнения служебных обязанностей под вражеским обстрелом погибли двое правоохранителей. Автомобиль, в котором двигались полицейские, попал под обстрел противника. В результате атаки смертельные ранения получили старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков и полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш.
