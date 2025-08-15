На Донеччині двоє поліцейських загинули під російським обстрілом

Сьогодні у Святогірську, що на Донеччині, під час виконання службових обов’язків під ворожим обстрілом загинули двоє правоохоронців. Про це повідомила у Facebook поліція Донеччини, пише УНН.

Деталі

Автомобіль, у якому рухалися поліцейські, потрапив під обстріл противника. Внаслідок атаки смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

Пресслужба поліції повідомила, що Роман Пеньков, капітан поліції, був родом із селища Райгородок. Як дільничний офіцер він знав кожен куточок своєї території і завжди першим приходив на допомогу людям. 41-річний правоохоронець залишив після себе батьків, дружину та семирічну доньку.

Старший сержант Валентин Гавриш, 29 років, народився в Новоселівці на Лиманщині. У Нацполіцію вступив у 2019 році, а з вересня 2021 року служив поліцейським-водієм взводу реагування Слов’янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони. Він залишився в пам’яті як люблячий син, брат і чоловік.

"У пам'яті колег вони назавжди залишаться мужніми, вірними присязі та поклику свого серця, гідними правоохоронцями та людьми з великої літери", – йдеться в повідомленні поліції Донеччини у Facebook.

Правоохоронці перебували на чергуванні, забезпечуючи порядок і безпеку громадян. Поліція Донеччини закликає мешканців бути обережними та вшановує пам’ять загиблих колег, віддаючи данину їхній відданості та мужності.

