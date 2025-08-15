$41.450.06
12:08
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
На Донеччині двоє поліцейських загинули під російським обстрілом

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Двоє правоохоронців, Роман Пеньков та Валентин Гавриш, загинули під час ворожого обстрілу у Святогірську на Донеччині. Їхній автомобіль потрапив під обстріл під час виконання службових обов'язків.

На Донеччині двоє поліцейських загинули під російським обстрілом

Сьогодні у Святогірську, що на Донеччині, під час виконання службових обов’язків під ворожим обстрілом загинули двоє правоохоронців. Про це повідомила у Facebook поліція Донеччини, пише УНН.

Деталі

Автомобіль, у якому рухалися поліцейські, потрапив під обстріл противника. Внаслідок атаки смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

Пресслужба поліції повідомила, що Роман Пеньков, капітан поліції, був родом із селища Райгородок. Як дільничний офіцер він знав кожен куточок своєї території і завжди першим приходив на допомогу людям. 41-річний правоохоронець залишив після себе батьків, дружину та семирічну доньку.

Старший сержант Валентин Гавриш, 29 років, народився в Новоселівці на Лиманщині. У Нацполіцію вступив у 2019 році, а з вересня 2021 року служив поліцейським-водієм взводу реагування Слов’янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони. Він залишився в пам’яті як люблячий син, брат і чоловік.

"У пам'яті колег вони назавжди залишаться мужніми, вірними присязі та поклику свого серця, гідними правоохоронцями та людьми з великої літери", – йдеться в повідомленні поліції Донеччини у Facebook.

Правоохоронці перебували на чергуванні, забезпечуючи порядок і безпеку громадян. Поліція Донеччини закликає мешканців бути обережними та вшановує пам’ять загиблих колег, віддаючи данину їхній відданості та мужності.

росіяни атакували FPV-дроном авто поліції на Харківщині: що відомо13.08.25, 16:47 • 4149 переглядiв

Степан Гафтко

