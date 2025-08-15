В Донецкой области двое полицейских погибли под российским обстрелом
Киев • УНН
Двое правоохранителей, Роман Пеньков и Валентин Гавриш, погибли во время вражеского обстрела в Святогорске Донецкой области. Их автомобиль попал под обстрел во время исполнения служебных обязанностей.
Сегодня в Святогорске Донецкой области при исполнении служебных обязанностей под вражеским обстрелом погибли двое правоохранителей. Об этом сообщила в Facebook полиция Донецкой области, пишет УНН.
Детали
Автомобиль, в котором двигались полицейские, попал под обстрел противника. В результате атаки смертельные ранения получили старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков и полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш.
Пресс-служба полиции сообщила, что Роман Пеньков, капитан полиции, был родом из поселка Райгородок. Как участковый офицер он знал каждый уголок своей территории и всегда первым приходил на помощь людям. 41-летний правоохранитель оставил после себя родителей, жену и семилетнюю дочь.
Старший сержант Валентин Гавриш, 29 лет, родился в Новоселовке на Лиманщине. В Нацполицию вступил в 2019 году, а с сентября 2021 года служил полицейским-водителем взвода реагирования Славянского городского отделения Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны. Он остался в памяти как любящий сын, брат и муж.
"В памяти коллег они навсегда останутся мужественными, верными присяге и зову своего сердца, достойными правоохранителями и людьми с большой буквы", – говорится в сообщении полиции Донецкой области в Facebook.
Правоохранители находились на дежурстве, обеспечивая порядок и безопасность граждан. Полиция Донецкой области призывает жителей быть осторожными и чтит память погибших коллег, отдавая дань их преданности и мужеству.
