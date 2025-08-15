В Донецкой области двое полицейских погибли под российским обстрелом

$41.450.06
12:08 • 34907 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 34973 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 55371 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 37476 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 62167 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 35245 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 69885 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 100947 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 58325 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 207887 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
На Покровском направлении - треть боев на фронте: карта от ГенштабаPhoto15 августа, 05:27 • 52761 просмотра
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15 августа, 06:37 • 17976 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 91305 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 48758 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN11:58 • 14995 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 55466 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 49930 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 62251 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 92448 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 207915 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джо Байден
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Покровск
Белый дом
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 83481 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 167165 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 115510 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 131866 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 180081 просмотра
Футбол
Поезд
Нью-Йорк Таймс
Старлинк
BFM TV

В Донецкой области двое полицейских погибли под российским обстрелом

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Двое правоохранителей, Роман Пеньков и Валентин Гавриш, погибли во время вражеского обстрела в Святогорске Донецкой области. Их автомобиль попал под обстрел во время исполнения служебных обязанностей.

В Донецкой области двое полицейских погибли под российским обстрелом

Сегодня в Святогорске Донецкой области при исполнении служебных обязанностей под вражеским обстрелом погибли двое правоохранителей. Об этом сообщила в Facebook полиция Донецкой области, пишет УНН.

Детали

Автомобиль, в котором двигались полицейские, попал под обстрел противника. В результате атаки смертельные ранения получили старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков и полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш.

Пресс-служба полиции сообщила, что Роман Пеньков, капитан полиции, был родом из поселка Райгородок. Как участковый офицер он знал каждый уголок своей территории и всегда первым приходил на помощь людям. 41-летний правоохранитель оставил после себя родителей, жену и семилетнюю дочь.

Старший сержант Валентин Гавриш, 29 лет, родился в Новоселовке на Лиманщине. В Нацполицию вступил в 2019 году, а с сентября 2021 года служил полицейским-водителем взвода реагирования Славянского городского отделения Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны. Он остался в памяти как любящий сын, брат и муж.

"В памяти коллег они навсегда останутся мужественными, верными присяге и зову своего сердца, достойными правоохранителями и людьми с большой буквы", – говорится в сообщении полиции Донецкой области в Facebook.

Правоохранители находились на дежурстве, обеспечивая порядок и безопасность граждан. Полиция Донецкой области призывает жителей быть осторожными и чтит память погибших коллег, отдавая дань их преданности и мужеству.

россияне атаковали FPV-дроном автомобиль полиции на Харьковщине: что известно13.08.25, 16:47 • 4150 просмотров

Степан Гафтко

Война
Национальная полиция Украины
Донецкая область
Славянск
Лайман, Украина
Мариуполь
Краматорск