россияне атаковали FPV-дроном автомобиль полиции на Харьковщине: что известно

13:12 • 5788 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 13051 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 21785 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 42192 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 26447 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 44744 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 55466 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33461 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 70218 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83924 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 49629 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 28917 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 11975 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 36108 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 15880 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 42192 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 44744 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 55466 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 70218 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 45340 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Аляска
Германия
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 6472 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 29471 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 50176 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 25317 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 32766 просмотра
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дія (сервис)
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot

россияне атаковали FPV-дроном автомобиль полиции на Харьковщине: что известно

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Вражеский FPV-дрон атаковал полицейский автомобиль, направлявшийся в Купянск. Водитель полицейского автомобиля, заметив дрон, увеличил скорость и маневрировал с целью спасти экипаж.

россияне атаковали FPV-дроном автомобиль полиции на Харьковщине: что известно

российский FPV-дрон атаковал полицейский автомобиль по дороге в Купянск. Об этом сообщил в Facebook начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Детали

Как отметил Болвинов, полицейские из следственно-оперативной группы направлялись на место, где был найден труп мужчины.

Дрон атаковал мгновенно, мишенью был водитель - и именно он всех спас. Полицейский, который был за рулем, сразу заметил FPV, увеличил скорость и начал маневрировать. Благодаря этому попадание произошло в заднюю часть автомобиля 

- написал начальник Следственного управления.

Он добавил: такие "ловушки" становятся обыденностью.

На этот раз следователь, эксперт, криминалист и водитель спаслись, получили контузии. Но сейчас в таких городах как Купянск, даже на обычный вызов вынуждены ездить на бронированных машинах. Этот бус тоже был с броней - именно поэтому и выдержал удар

- написал Болвинов.

российские оккупанты занимаются террором в приграничных районах Украины, отметил он.

По всему нашему приграничью россияне терроризируют гражданских и откровенно охотятся на экипажи ГСЧС и полиции. Дистанционно минируют перекрестки, дежурят дронами вдоль дорог, оставляют FPV-"ждунов" на крышах зданий. Но мы - там и никуда не собираемся. Это наши города и села и мы не прекратим там работать и оказывать помощь людям 

- добавил Болвинов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Херсонской области оккупанты атаковали трех полицейских. Это произошло после смертельного удара дроном по гражданскому автомобилю, в результате которого погибли два человека.

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Харьковская область
Херсонская область
Украина
Купянск