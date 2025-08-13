россияне атаковали FPV-дроном автомобиль полиции на Харьковщине: что известно

российский FPV-дрон атаковал полицейский автомобиль по дороге в Купянск. Об этом сообщил в Facebook начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов, передает УНН.

Как отметил Болвинов, полицейские из следственно-оперативной группы направлялись на место, где был найден труп мужчины.

Дрон атаковал мгновенно, мишенью был водитель - и именно он всех спас. Полицейский, который был за рулем, сразу заметил FPV, увеличил скорость и начал маневрировать. Благодаря этому попадание произошло в заднюю часть автомобиля

Он добавил: такие "ловушки" становятся обыденностью.

На этот раз следователь, эксперт, криминалист и водитель спаслись, получили контузии. Но сейчас в таких городах как Купянск, даже на обычный вызов вынуждены ездить на бронированных машинах. Этот бус тоже был с броней - именно поэтому и выдержал удар

российские оккупанты занимаются террором в приграничных районах Украины, отметил он.

По всему нашему приграничью россияне терроризируют гражданских и откровенно охотятся на экипажи ГСЧС и полиции. Дистанционно минируют перекрестки, дежурят дронами вдоль дорог, оставляют FPV-"ждунов" на крышах зданий. Но мы - там и никуда не собираемся. Это наши города и села и мы не прекратим там работать и оказывать помощь людям