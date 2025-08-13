росіяни поранили трьох поліцейських, повторно атакувавши на Херсонщині
Київ • УНН
Російські війська повторно атакували Херсонську область, поранивши трьох поліцейських. Це сталося після смертельного удару дроном по цивільному автомобілю, внаслідок якого загинули двоє людей.
Російські війська повторно атакували після смертоносного ворожого удару дроном по автомобілю у Херсонській області, поранивши трьох поліцейських, які приїхали на евакуацію постраждалих, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у середу, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 13 серпня близько 08:00 військові армії рф атакували безпілотником цивільний автомобіль на автодорозі Новорайськ - Костирка Херсонської області.
Внаслідок скидання вибухівки на місці загинув чоловік, а жінка, яка перебувала в автівці, померла дорогою до лікарні, вказали у прокуратурі.
Під час спроби евакуації правоохоронцями окупанти завдали повторного удару по місцевості, поранивши трьох поліцейських
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, поєднаного із загибеллю людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
