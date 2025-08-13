росіяни поранили трьох поліцейських, повторно атакувавши на Херсонщині

Російські війська повторно атакували після смертоносного ворожого удару дроном по автомобілю у Херсонській області, поранивши трьох поліцейських, які приїхали на евакуацію постраждалих, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 13 серпня близько 08:00 військові армії рф атакували безпілотником цивільний автомобіль на автодорозі Новорайськ - Костирка Херсонської області.

Внаслідок скидання вибухівки на місці загинув чоловік, а жінка, яка перебувала в автівці, померла дорогою до лікарні, вказали у прокуратурі.

Під час спроби евакуації правоохоронцями окупанти завдали повторного удару по місцевості, поранивши трьох поліцейських - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, поєднаного із загибеллю людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

