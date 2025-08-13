россияне ранили трех полицейских, повторно атаковав в Херсонской области
Киев • УНН
Российские войска повторно атаковали Херсонскую область, ранив трех полицейских. Это произошло после смертельного удара дроном по гражданскому автомобилю, в результате которого погибли два человека.
Российские войска повторно атаковали после смертоносного вражеского удара дроном по автомобилю в Херсонской области, ранив трех полицейских, приехавших на эвакуацию пострадавших, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 13 августа около 08:00 военные армии рф атаковали беспилотником гражданский автомобиль на автодороге Новорайск - Костырка Херсонской области.
В результате сброса взрывчатки на месте погиб мужчина, а женщина, находившаяся в автомобиле, умерла по дороге в больницу, указали в прокуратуре.
При попытке эвакуации правоохранителями оккупанты нанесли повторный удар по местности, ранив трех полицейских
Начато досудебное расследование по факту военного преступления, сопряженного с гибелью людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
