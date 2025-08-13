$41.430.02
Эксклюзив
08:39 • 1098 просмотра
06:01 • 17636 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
06:18 • 19604 просмотра
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 69905 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
06:01 • 17636 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 40759 просмотра
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 43029 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 69905 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 47524 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 84402 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 42911 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 43029 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 124121 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
россияне ранили трех полицейских, повторно атаковав в Херсонской области

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

Российские войска повторно атаковали Херсонскую область, ранив трех полицейских. Это произошло после смертельного удара дроном по гражданскому автомобилю, в результате которого погибли два человека.

россияне ранили трех полицейских, повторно атаковав в Херсонской области

Российские войска повторно атаковали после смертоносного вражеского удара дроном по автомобилю в Херсонской области, ранив трех полицейских, приехавших на эвакуацию пострадавших, сообщили в Херсонской областной прокуратуре в среду, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 13 августа около 08:00 военные армии рф атаковали беспилотником гражданский автомобиль на автодороге Новорайск - Костырка Херсонской области.

В результате сброса взрывчатки на месте погиб мужчина, а женщина, находившаяся в автомобиле, умерла по дороге в больницу, указали в прокуратуре.

При попытке эвакуации правоохранителями оккупанты нанесли повторный удар по местности, ранив трех полицейских

- сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления, сопряженного с гибелью людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российский дрон атаковал авто в Херсонской области, есть жертвы13.08.25, 10:02 • 2196 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Херсонская область