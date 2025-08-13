росіяни атакували FPV-дроном авто поліції на Харківщині: що відомо

російський FPV - дрон атакував поліцейський автомобіль по дорозі до Куп’янська. Про це повідомив в Facebook начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов, передає УНН.

Як зазначив Болвінов, поліцейські зі слідчо-оперативної групи прямували на місце, де був знайдений труп чоловіка.

Дрон атакував миттєво, мішенню був водій - і саме він всіх врятував. Поліцейський, який був за кермом, одразу помітив FPV, збільшив швидкість та почав маневрувати. Завдяки цьому влучання сталося в задню частину автомобіля

Він додав: такі "пастки" стають буденністю.

Цього разу слідчий, експерт, криміналіст та водій врятувалися, отримали контузії. Але зараз в таких містах як Куп'янськ, навіть на звичайний виклик змушені їздити на броньованих машинах. Цей бус теж був з бронею - саме тому і витримала удар

російські окупанти займаються терором у прикордонних районах України, зазначив він.

По всьому нашому прикордонню росіяни тероризують цивільних і відверто полюють на екіпажі ДСНС та поліції. Дистанційно мінують перехрестя, чергують дронами вздовж доріг, залишають FPV-"ждунів" на дахах будівель. Але ми - там і нікуди не збираємося. Це наші міста та села і ми не припинимо там працювати та надавати допомогу людям