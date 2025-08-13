росіяни атакували FPV-дроном авто поліції на Харківщині: що відомо

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13:29 • 1098 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 6110 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 13333 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 22046 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 42641 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 26638 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 45063 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 25476 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 55692 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 33500 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 49627 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 28915 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 11974 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 36107 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 15879 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 42599 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 45029 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 55668 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 70389 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 45503 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 6656 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 29778 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 50475 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 25391 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 32838 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дія (сервіс)
Fox News
Brent
MIM-104 Patriot

росіяни атакували FPV-дроном авто поліції на Харківщині: що відомо

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Ворожий FPV-дрон атакував поліцейський автомобіль, що прямував до Куп'янська. Водій поліцейського авто, помітивши дрон, збільшив швидкість та маневрував з метою врятувати екіпаж.

росіяни атакували FPV-дроном авто поліції на Харківщині: що відомо

російський FPV - дрон атакував поліцейський автомобіль по дорозі до Куп’янська. Про це повідомив в Facebook начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Болвінов, поліцейські зі слідчо-оперативної групи прямували на місце, де був знайдений труп чоловіка.

Дрон атакував миттєво, мішенню був водій - і саме він всіх врятував. Поліцейський, який був за кермом, одразу помітив FPV, збільшив швидкість та почав маневрувати. Завдяки цьому влучання сталося в задню частину автомобіля 

- написав начальник Слідчого управління.

Він додав: такі "пастки" стають буденністю.

Цього разу слідчий, експерт, криміналіст та водій врятувалися, отримали контузії. Але зараз в таких містах як Куп'янськ, навіть на звичайний виклик змушені їздити на броньованих машинах. Цей бус теж був з бронею - саме тому і витримала удар

- написав Болвінов.

російські окупанти займаються терором у прикордонних районах України, зазначив він.

По всьому нашому прикордонню росіяни тероризують цивільних і відверто полюють на екіпажі ДСНС та поліції. Дистанційно мінують перехрестя, чергують дронами вздовж доріг, залишають FPV-"ждунів" на дахах будівель. Але ми - там і нікуди не збираємося. Це наші міста та села і ми не припинимо там працювати та надавати допомогу людям 

- додав Болвінов.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Херсонській області окупанти атакували трьох поліцейських. Це сталося після смертельного удару дроном по цивільному автомобілю, внаслідок якого загинули двоє людей.

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Харківська область
Херсонська область
Україна
Куп'янськ