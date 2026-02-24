Словацька опозиція готує кримінальну скаргу на Фіцо через припинення поставок електроенергії Україні
Київ • УНН
Словацька опозиційна партія "Свобода і Солідарність" подасть кримінальну скаргу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Причиною є припинення аварійних поставок електроенергії Україні.
Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" готує кримінальну скаргу до прокуратури щодо рішення прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні. Про це повідомляє Dennik N, інформує УНН.
Деталі
За словами лідера політсили Браніслава Грьолінга, кримінальні звинувачення включають зловживання владою державною службовою особою, державну зраду, нелюдяність, теракт та порушення обов'язків з управління іноземним майном.
Водночас депутат Кароль Галек припустив, що може статися так, що внаслідок припинення поставок до України, в лікарні, де оперуватимуть поранених після російського нападу, не буде електроенергії.
Контекст
Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення екстрених поставок електроенергії до України. Цей крок буде скасовано, якщо Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".
В Укренерго заявили, що можливе припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на енергосистему України, при цьому офіційних документів про припинення дії договору поки не надходило.
