Словацька опозиція готує кримінальну скаргу на Фіцо через припинення поставок електроенергії Україні

18:45 • 5468 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 10168 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 9680 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 10264 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 11255 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 12633 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13500 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12852 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23622 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13571 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Публікації
Ексклюзиви
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 18211 перегляди
Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат24 лютого, 14:46 • 7892 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 12591 перегляди
Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували15:38 • 4908 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 9562 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23623 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 34755 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 53053 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 71370 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 74163 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Музикант
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Латвія
Державний кордон України
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto19:45 • 2526 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 9670 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 12647 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 18271 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 27876 перегляди
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото

Словацька опозиція готує кримінальну скаргу на Фіцо через припинення поставок електроенергії Україні

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Словацька опозиційна партія "Свобода і Солідарність" подасть кримінальну скаргу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Причиною є припинення аварійних поставок електроенергії Україні.

Словацька опозиція готує кримінальну скаргу на Фіцо через припинення поставок електроенергії Україні

Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" готує кримінальну скаргу до прокуратури щодо рішення прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні. Про це повідомляє Dennik N, інформує УНН.

Деталі

За словами лідера політсили Браніслава Грьолінга, кримінальні звинувачення включають зловживання владою державною службовою особою, державну зраду, нелюдяність, теракт та порушення обов'язків з управління іноземним майном.

Водночас депутат Кароль Галек припустив, що може статися так, що внаслідок припинення поставок до України, в лікарні, де оперуватимуть поранених після російського нападу, не буде електроенергії.

Контекст

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення екстрених поставок електроенергії до України. Цей крок буде скасовано, якщо Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".

В Укренерго заявили, що можливе припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на енергосистему України, при цьому офіційних документів про припинення дії договору поки не надходило.

Опозиційна партія Словаччини стверджує, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою рф21.02.26, 23:39 • 6219 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
Енергетика
Електроенергія
Укренерго
Словаччина
Україна