Словацкая оппозиция готовит уголовную жалобу на Фицо из-за прекращения поставок электроэнергии Украине

18:45 • 5430 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 10121 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 9606 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 10228 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 11237 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 12617 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13487 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12845 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 23600 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13567 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 18211 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат24 февраля, 14:46 • 7892 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 12591 просмотра
Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили15:38 • 4908 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 9562 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 23600 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 34733 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 53032 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 71353 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 74146 просмотра
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Музыкант
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Латвия
Государственная граница Украины
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 2514 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 9610 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 12615 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 18241 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27865 просмотра
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
Золото

Словацкая оппозиция готовит уголовную жалобу на Фицо из-за прекращения поставок электроэнергии Украине

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Словацкая оппозиционная партия "Свобода и Солидарность" подаст уголовную жалобу на премьер-министра Роберта Фицо. Причиной является прекращение аварийных поставок электроэнергии Украине.

Словацкая оппозиция готовит уголовную жалобу на Фицо из-за прекращения поставок электроэнергии Украине

Словацкая оппозиционная парламентская партия «Свобода и Солидарность» готовит уголовную жалобу в прокуратуру относительно решения премьер-министра страны Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине. Об этом сообщает Dennik N, информирует УНН.

Подробности

По словам лидера политсилы Бранислава Грёлинга, уголовные обвинения включают злоупотребление властью государственным должностным лицом, государственную измену, бесчеловечность, теракт и нарушение обязанностей по управлению иностранным имуществом.

В то же время депутат Кароль Галек предположил, что может случиться так, что в результате прекращения поставок в Украину в больнице, где будут оперировать раненых после российского нападения, не будет электроэнергии.

Контекст

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Этот шаг будет отменен, если Украина возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

В Укрэнерго заявили, что возможное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на энергосистему Украины, при этом официальных документов о прекращении действия договора пока не поступало.

Оппозиционная партия Словакии утверждает, что Фицо угрожает Украине по указанию РФ21.02.26, 23:39 • 6219 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Укрэнерго
Словакия
Украина