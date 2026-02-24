Словацкая оппозиция готовит уголовную жалобу на Фицо из-за прекращения поставок электроэнергии Украине
Киев • УНН
Словацкая оппозиционная партия "Свобода и Солидарность" подаст уголовную жалобу на премьер-министра Роберта Фицо. Причиной является прекращение аварийных поставок электроэнергии Украине.
Словацкая оппозиционная парламентская партия «Свобода и Солидарность» готовит уголовную жалобу в прокуратуру относительно решения премьер-министра страны Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине. Об этом сообщает Dennik N, информирует УНН.
Подробности
По словам лидера политсилы Бранислава Грёлинга, уголовные обвинения включают злоупотребление властью государственным должностным лицом, государственную измену, бесчеловечность, теракт и нарушение обязанностей по управлению иностранным имуществом.
В то же время депутат Кароль Галек предположил, что может случиться так, что в результате прекращения поставок в Украину в больнице, где будут оперировать раненых после российского нападения, не будет электроэнергии.
Контекст
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Этот шаг будет отменен, если Украина возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
В Укрэнерго заявили, что возможное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на энергосистему Украины, при этом официальных документов о прекращении действия договора пока не поступало.
