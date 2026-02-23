Припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в Україні - Укренерго
Київ • УНН
Укренерго заявляє, що можливе припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на енергосистему України. Офіційних документів про припинення дії договору поки не надходило.
Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини – ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. Про це повідомили в Укренерго після погроз прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, передає УНН.
Останній раз Україна просила авіаційну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання
У компанії додали, що офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – до НЕК "Укренерго" наразі не надходило.
Звертаємо увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК "Укренерго" та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації. Наразі між НЕК "Укренерго" і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, НЕК "Укренерго" 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни
Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів, резюмували в компанії.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення екстрених поставок електроенергії до України. Цей крок буде скасовано, якщо Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".