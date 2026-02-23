Припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в Україні - Укренерго

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини – ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. Про це повідомили в Укренерго після погроз прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, передає УНН.

Останній раз Україна просила авіаційну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання

У компанії додали, що офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – до НЕК "Укренерго" наразі не надходило.

Звертаємо увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК "Укренерго" та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації. Наразі між НЕК "Укренерго" і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, НЕК "Укренерго" 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни