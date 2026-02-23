Припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в Україні - Укренерго

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 2782 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 5342 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 5370 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 5936 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 8838 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 10394 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 10226 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 11770 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 38922 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 44188 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4м/с
97%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: "Я не диктатор і не розпочинав війну"23 лютого, 09:49 • 7462 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 26672 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo23 лютого, 11:50 • 36591 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 23410 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 15263 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 15313 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 38922 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 44188 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 137694 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 146974 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 2236 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 26701 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 62104 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 67543 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 67617 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Техніка
Опалення

Припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в Україні - Укренерго

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Укренерго заявляє, що можливе припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на енергосистему України. Офіційних документів про припинення дії договору поки не надходило.

Припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в Україні - Укренерго

Ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини – ніяк не вплине на ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. Про це повідомили в Укренерго після погроз прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, передає УНН.

Останній раз Україна просила авіаційну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі. Загалом, аварійна допомога зі словацького напрямку надходила до об’єднаної енергосистеми України досить рідко. Йдеться про нетривалі постачання 

- повідомили в Укренерго.

У компанії додали, що офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором – компанією SEPS – до НЕК "Укренерго" наразі не надходило. 

Звертаємо увагу, що оператори систем передачі електроенергії України та Словаччини – НЕК "Укренерго" та SEPS – є повноправними членами ENTSO-E. Відносини  між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації. Наразі між НЕК "Укренерго" і SEPS укладено договір щодо надання/отримання аварійної допомоги з/до ОЕС України до/з ЕС Словаччини. Крім того, НЕК "Укренерго" 23.02.2026 року отримала лист від оператора системи передачі Словаччини про перегляд умов оплати за діючим договором про постачання аварійної допомоги. Аналіз пропозиції словацької сторони буде виконано в найкоротші терміни 

- додали в Укренерго.

Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться. Розподілена потужність міждержавних перетинів використовується, відповідно до результатів проведених аукціонів, резюмували в компанії.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення екстрених поставок електроенергії до України. Цей крок буде скасовано, якщо Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Роберт Фіцо
Словаччина
Україна