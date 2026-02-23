Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на ситуацию в Украине - Укрэнерго

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 2772 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 5330 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 5360 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 5924 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 8828 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 10391 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 10224 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 11768 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 38913 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 44180 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4м/с
97%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: мы не знаем, чем закончится война, но пока не проигрываем23 февраля, 09:29 • 5942 просмотра
Зеленский: "Я не диктатор и не начинал войну"23 февраля, 09:49 • 7462 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo23 февраля, 11:50 • 36591 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto13:28 • 23410 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 15263 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 15306 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 38913 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 44180 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 137688 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 146967 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Кирилл Буданов
Александр Сырский
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Реклама
УНН Lite
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo16:51 • 2234 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 62104 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 67543 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 67617 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 66164 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Техника
Отопление

Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на ситуацию в Украине - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Укрэнерго заявляет, что возможное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на энергосистему Украины. Официальных документов о прекращении действия договора пока не поступало.

Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на ситуацию в Украине - Укрэнерго

Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго после угроз премьера Словакии Роберта Фицо, передает УНН.

Последний раз Украина просила авиационную помощь у Словакии более месяца назад и в очень ограниченном объеме. В целом, аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины довольно редко. Речь идет о непродолжительных поставках 

- сообщили в Укрэнерго.

В компании добавили, что официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном оказании аварийной помощи словацким системным оператором – компанией SEPS – в НЭК "Укрэнерго" пока не поступало. 

Обращаем внимание, что операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии – НЭК "Укрэнерго" и SEPS – являются полноправными членами ENTSO-E. Отношения  между ними должны полностью соответствовать установленным правилам деятельности организации. Сейчас между НЭК "Укрэнерго" и SEPS заключен договор об оказании/получении аварийной помощи из/в ОЭС Украины в/из ЕС Словакии. Кроме того, НЭК "Укрэнерго" 23.02.2026 года получила письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставках аварийной помощи. Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки 

- добавили в Укрэнерго.

О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока речь не идет. Распределенная мощность межгосударственных сечений используется, согласно результатам проведенных аукционов, резюмировали в компании.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Этот шаг будет отменен, если Украина возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Роберт Фицо
Словакия
Украина