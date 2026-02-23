Прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на ситуацию в Украине - Укрэнерго

Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго после угроз премьера Словакии Роберта Фицо, передает УНН.

Последний раз Украина просила авиационную помощь у Словакии более месяца назад и в очень ограниченном объеме. В целом, аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины довольно редко. Речь идет о непродолжительных поставках

В компании добавили, что официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном оказании аварийной помощи словацким системным оператором – компанией SEPS – в НЭК "Укрэнерго" пока не поступало.

Обращаем внимание, что операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии – НЭК "Укрэнерго" и SEPS – являются полноправными членами ENTSO-E. Отношения между ними должны полностью соответствовать установленным правилам деятельности организации. Сейчас между НЭК "Укрэнерго" и SEPS заключен договор об оказании/получении аварийной помощи из/в ОЭС Украины в/из ЕС Словакии. Кроме того, НЭК "Укрэнерго" 23.02.2026 года получила письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставках аварийной помощи. Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки