20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
20 лютого, 10:00
Словаччина поповнила спільну з Україною групу операторів БМП CV90

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Словаччина представила свою першу БМП CV9035SVK MkIV, ставши восьмою європейською країною-оператором, включно з Україною. Братислава замовила 152 одиниці цієї техніки на 1,68 мільярда євро.

Словаччина поповнила спільну з Україною групу операторів БМП CV90
Фото: BAE Systems Hägglunds

Словаччина офіційно представила свою першу бойову машину піхоти CV9035SVK MkIV, приєднавшись до спільноти восьми європейських країн, серед яких ключову роль відіграє Україна. Урочиста церемонія відбулася на потужностях компанії BAE Systems у Швеції, де броньовик проходить фінальні заводські випробування перед передачею замовнику. Загалом Братислава замовила 152 одиниці цієї техніки на суму 1,68 мільярда євро. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Словаччина стала на крок ближче до клубу операторів з 8 європейських країн, серед яких є і Україна. Ми повинні подвоїти зусилля, щоб ця сучасна техніка якнайшвидше посилила нашу спільну безпеку

– зазначили представники BAE Systems під час презентації.

Технічні переваги та озброєння нової модифікації

Словацька версія CV90 MkIV оснащена потужною 35-мм гарматою Bushmaster II, інтегрованим протитанковим ракетним комплексом та сучасною цифровою архітектурою управління вогнем. Захист машини розрахований на витримування прямих влучань 30-мм снарядів у лобову проєкцію, а додаткову безпеку екіпажу гарантує комплекс активного захисту Iron Fist.

Швеція та Данія замовили БМП на 25 млрд: Україна отримає 40 одиниць06.12.24, 15:36 • 54440 переглядiв

Завдяки двигуну потужністю 1000 к.с. БМП здатна розвивати швидкість до 70 км/год, що робить її однією з найбільш мобільних та захищених машин у своєму класі.

Локалізація виробництва та співпраця з ОПК

Важливою частиною контракту є залучення понад 30 словацьких підприємств, які забезпечать близько 40% вартості виробництва бронетехніки на території країни.

До ланцюжка постачання вже долучилися такі компанії, як Konstrukta-Defense та MSM Land Systems, що дозволить Словаччині не лише отримати готові машини, а й розвинути власну базу для їх подальшого обслуговування.

Постачання перших партій до підрозділів очікується вже протягом 2026 року, при цьому оборонне відомство країни розглядає можливість закупівлі додаткових легких танків на цій же платформі.

Україна приєдналася до клубу країн-операторів БМП CV9013.09.25, 04:51 • 4618 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Техніка
Війна в Україні
Швеція
Словаччина
Україна