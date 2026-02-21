$43.270.03
20 февраля, 19:44 • 8146 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 14100 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 14712 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 20479 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 21803 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 20887 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 23730 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 42533 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15123 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21227 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Словакия пополнила общую с Украиной группу операторов БМП CV90

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Словакия представила свою первую БМП CV9035SVK MkIV, став восьмой европейской страной-оператором, включая Украину. Братислава заказала 152 единицы этой техники на 1,68 миллиарда евро.

Словакия пополнила общую с Украиной группу операторов БМП CV90
Фото: BAE Systems Hägglunds

Словакия официально представила свою первую боевую машину пехоты CV9035SVK MkIV, присоединившись к сообществу восьми европейских стран, среди которых ключевую роль играет Украина. Торжественная церемония состоялась на мощностях компании BAE Systems в Швеции, где броневик проходит финальные заводские испытания перед передачей заказчику. В общей сложности Братислава заказала 152 единицы этой техники на сумму 1,68 миллиарда евро. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Словакия стала на шаг ближе к клубу операторов из 8 европейских стран, среди которых есть и Украина. Мы должны удвоить усилия, чтобы эта современная техника как можно быстрее усилила нашу общую безопасность

– отметили представители BAE Systems во время презентации.

Технические преимущества и вооружение новой модификации

Словацкая версия CV90 MkIV оснащена мощной 35-мм пушкой Bushmaster II, интегрированным противотанковым ракетным комплексом и современной цифровой архитектурой управления огнем. Защита машины рассчитана на выдерживание прямых попаданий 30-мм снарядов в лобовую проекцию, а дополнительную безопасность экипажа гарантирует комплекс активной защиты Iron Fist.

Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц06.12.24, 15:36 • 54440 просмотров

Благодаря двигателю мощностью 1000 л.с. БМП способна развивать скорость до 70 км/ч, что делает ее одной из самых мобильных и защищенных машин в своем классе.

Локализация производства и сотрудничество с ОПК

Важной частью контракта является привлечение более 30 словацких предприятий, которые обеспечат около 40% стоимости производства бронетехники на территории страны.

К цепочке поставок уже присоединились такие компании, как Konstrukta-Defense и MSM Land Systems, что позволит Словакии не только получить готовые машины, но и развить собственную базу для их дальнейшего обслуживания.

Поставки первых партий в подразделения ожидаются уже в течение 2026 года, при этом оборонное ведомство страны рассматривает возможность закупки дополнительных легких танков на этой же платформе.

Украина присоединилась к клубу стран-операторов БМП CV9013.09.25, 04:51 • 4618 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Швеция
Словакия
Украина