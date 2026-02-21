Словакия пополнила общую с Украиной группу операторов БМП CV90

Фото: BAE Systems Hägglunds

Словакия официально представила свою первую боевую машину пехоты CV9035SVK MkIV, присоединившись к сообществу восьми европейских стран, среди которых ключевую роль играет Украина. Торжественная церемония состоялась на мощностях компании BAE Systems в Швеции, где броневик проходит финальные заводские испытания перед передачей заказчику. В общей сложности Братислава заказала 152 единицы этой техники на сумму 1,68 миллиарда евро. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Словакия стала на шаг ближе к клубу операторов из 8 европейских стран, среди которых есть и Украина. Мы должны удвоить усилия, чтобы эта современная техника как можно быстрее усилила нашу общую безопасность – отметили представители BAE Systems во время презентации.

Технические преимущества и вооружение новой модификации

Словацкая версия CV90 MkIV оснащена мощной 35-мм пушкой Bushmaster II, интегрированным противотанковым ракетным комплексом и современной цифровой архитектурой управления огнем. Защита машины рассчитана на выдерживание прямых попаданий 30-мм снарядов в лобовую проекцию, а дополнительную безопасность экипажа гарантирует комплекс активной защиты Iron Fist.

Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц

Благодаря двигателю мощностью 1000 л.с. БМП способна развивать скорость до 70 км/ч, что делает ее одной из самых мобильных и защищенных машин в своем классе.

Локализация производства и сотрудничество с ОПК

Важной частью контракта является привлечение более 30 словацких предприятий, которые обеспечат около 40% стоимости производства бронетехники на территории страны.

К цепочке поставок уже присоединились такие компании, как Konstrukta-Defense и MSM Land Systems, что позволит Словакии не только получить готовые машины, но и развить собственную базу для их дальнейшего обслуживания.

Поставки первых партий в подразделения ожидаются уже в течение 2026 года, при этом оборонное ведомство страны рассматривает возможность закупки дополнительных легких танков на этой же платформе.

Украина присоединилась к клубу стран-операторов БМП CV90