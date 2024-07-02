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Слід переосмислити міський простір: у Харкові запускають департамент інклюзивної доступності

Київ • УНН

 • 14341 перегляди

У Харкові створять перший в Україні департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища, мета якого - зробити місто доступним для всіх, у тому числі для тих, хто постраждав від війни.

Слід переосмислити міський простір: у Харкові запускають департамент інклюзивної доступності

У Харкові, вперше в Україні, створять департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища. Міська влада прагне зробити місто доступним для всіх, зокрема для постраждалих внаслідок війни. Про це заявив міський голова міста Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі 

Харків — перше місто в Україні, яке створює департамент інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища. Це відповідь на вимогу нашого часу кардинально переосмислити увесь міський простір - від вулиць і громадського транспорту, до будівель, сходів і парків Харкова

- резюмував Терехов.

За його словами, йдеться не лише про технічні недоліки, а радше про необхідність починати формувати зовсім іншу міську філософію. Він наголосив, що кожний, хто живе у Харкові має бути вільним у доступі до будь-якого сервісу чи громадських місць. Де усі архітектурні та інфраструктурні проєкти будуть реалізовані тільки, якщо включають інклюзивні міркування.

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Між іншим, будемо чесними, забезпечити рівний доступ до участі у суспільному житті — це наш прямий обовʼязок, зокрема, і перед учасниками та ветеранами бойових дій, які прямо зараз жертвують собою заради нас і нашої країни 

- наголошує міський голова Харкова.

Тож, як запевняє Терехов, невдовзі влада приступить до комплексного аудиту стану доступності по районах Харкова та визначимо першочергові потреби громади.

Нагадаємо

Згідно з дослідженням центру соціальних змін і поведінкової економіки, більша частина українців (57%) знайомі з поняттям "безбар'єрність". Проте 34% респондентів не знають про цей термін.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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