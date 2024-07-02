В Харькове, впервые в Украине, создадут департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды. Городская власть стремится сделать город доступным для всех, в частности для пострадавших в результате войны. Об этом заявил городской голова города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Харьков - первый город в Украине, который создает департамент инклюзивной доступности и безбарьерной среды. Это ответ на требование нашего времени кардинально переосмыслить все городское пространство - от улиц и общественного транспорта, до зданий, лестниц и парков Харькова - резюмировал Терехов.

По его словам, речь идет не только о технических недостатках, а скорее о необходимости начинать формировать совсем другую городскую философию. Он отметил, что каждый, кто живет в Харькове должен быть свободным в доступе к любому сервису или общественным местам. Где все архитектурные и инфраструктурные проекты будут реализованы только, если включают инклюзивные соображения.

Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк

Между прочим, будем честными, обеспечить равный доступ к участию в общественной жизни - это наш прямой долг, в том числе и перед участниками и ветеранами боевых действий, которые прямо сейчас жертвуют собой ради нас и нашей страны - отмечает городской голова Харькова.

Поэтому, как уверяет Терехов, вскоре власти приступят к комплексному аудиту состояния доступности по районам Харькова и определят первоочередные потребности общества.

Напомним,

Согласно исследованию центра социальных изменений и поведенческой экономики, большая часть украинцев (57%) знакомы с понятием "безбарьерность". Однако 34% респондентов не знают об этом термине.