$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 224 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 16697 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 29735 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 38839 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 40830 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 186065 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 105727 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 191967 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 199366 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 168328 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
68%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 137580 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 136583 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 124191 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 121634 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 114351 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 38821 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 75446 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 191962 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 199361 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 168324 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 16681 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 36458 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 166006 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 294188 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 313413 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Безпілотний літальний апарат

"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Комітет ВРУ підтримав законопроєкт №12439, який має полегшити життя підприємцям. Адвокат Віталій Сердюк наголошує на важливості його ухвалення для зниження корупції та тиску на бізнес.

"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям

Профільний Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №12439 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження та підвищення ефективності здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях шляхом письмового провадження" та рекомендував парламенту ухвалити його у другому читанні. У коментарі УНН адвокат з багаторічним досвідом захисту бізнесу Віталій Сердюк наголосив на важливості ухвалення цього законопроєкту.

За словами адвоката, на сьогодні практично всі хто в Україні займається підприємницькою діяльністю так чи інакше стикалися з правоохоронними органами. Іноді, за його словами, ведення бізнесу буквально перетворюється на спілкування з правоохоронними органами, і досить часто, пліч-о-пліч з цим іде корупційна складова. 

Зміни законопроєкту №12339 як раз мають знизити корупційну складову правоохоронної діяльності та полегшити життя бізнесу. Впевнений, що в Україні немає такого підприємства, яке б не стикалось із "питаннями" від правоохоронців. Велика кількість бізнесів вимушені постійно витрачати час та сили на таку "комунікацію". Конструкція чинного КПК дозволяє кожному з 5ти органів слідства (НАБУ, БЕБ, Нацпол, СБУ, ДБР) окремо чи разом - працювати по бізнесу - "Хто зареєстрував провадження — той і розслідує". Можливості оскаржити це немає! Складається уява, що бізнес у нас сам по собі прирівняний до злочинної діяльності

- заявив юрист.

За словами Сердюка, тиск на бізнес починається з моменту реєстрації кримінального провадження та використання обсягу прав, наданих слідству - запити, тимчасові доступи, допити, обшуки, вилучення документів/товарів, створення проблем вашим контрагентам, арешт коштів та майна, оперативні заходи - наружка/прослушка, вербовка робітників та агентурна робота. За таких умов, наголошує юрист, відсутні перспективи розвитку, перспективи залучення інвестицій, збільшення обсягу працюючого бізнесу. і в таких умовах будь-який бізнес легко покласти на лопатки простим набором слідчих дій, починаючи з викликів на допит, до вилучення документів та арешту майна. 

Федерація роботодавців: зміни до КПК дають додаткові гарантії захисту бізнесу та чіткий сигнал, що кримінальні провадження не будуть інструментом тиску 01.09.25, 08:00 • 4122 перегляди

"Окреме питання, коли це цілеспрямована атака через конкурентну боротьбу, особисті конфлікти, банальне здирництво чи бажання забрати такий бізнес. В такому випадку до вказаного вище переліку додається - затримання керівників і працівників, мільйонні застави, СІЗО, вилучення та передача майна в АРМА, знищення ділової репутації через штатні пресцентри правоохоронців. Перелік можна продовжити. В абсолютній більшості випадків для цього реєструється ст. 191 КК - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Хоча згідно ст. 216 КПК розслідування цього злочину визначено за слідчими органами Національної поліції України, будь який зазначений вище орган під час реєстрації вказує "свою"додаткову статтю/кваліфікацію і починає справу. Наразі законопроєктом #12439 пропонується вносити відомості щодо субʼєкта господарювання лише керівником органу прокуратури, а не будь-яким слідчим НАБУ, БЕБ, Нацпол, СБУ, ДБР. При цьому право розслідування у них залишається, але контроль за недоброчесною поведінкою і можливими зловживаннями значно підвищується", - пояснив адвокат. 

Сердюк наголосив, що законопроєктом  визначається інституція, яка й буде відповідальною перед бізнесом – прокуратура – і це, на думку адвоката, дуже позитивні зміни. Ще одна позитивна зміна – встановлення строків арешту майна, що не дасть можливість слідчим для затягувань. Юрист наголосив, що як практикуючий адвокат він зацікавлений в ухваленні таких законодавчих новел, які полегшать становище вітчизняного бізнесу. 

"Якщо ми дійсно за розвиток і гарантії для бізнесу в Україні, який наразі тримає і економіку і армія - ці зміни треба приймати", - вважає адвокат.

Нагадаємо 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження був ухвалений за основу у лютому 2025 року. Наразі він доопрацьований до другого читання.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Національна поліція України
Бюро економічної безпеки України
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Україна