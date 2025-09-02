$41.320.06
48.200.06
ukenru
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Комитет ВРУ поддержал законопроект №12439, который должен облегчить жизнь предпринимателям. Адвокат Виталий Сердюк подчеркивает важность его принятия для снижения коррупции и давления на бизнес.

"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям

Профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №12439 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства и повышения эффективности осуществления правосудия в уголовных производствах путем письменного производства" и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении. В комментарии УНН адвокат с многолетним опытом защиты бизнеса Виталий Сердюк отметил важность принятия этого законопроекта.

По словам адвоката, на сегодняшний день практически все, кто в Украине занимается предпринимательской деятельностью, так или иначе сталкивались с правоохранительными органами. Иногда, по его словам, ведение бизнеса буквально превращается в общение с правоохранительными органами, и довольно часто, бок о бок с этим идет коррупционная составляющая. 

Изменения законопроекта №12339 как раз должны снизить коррупционную составляющую правоохранительной деятельности и облегчить жизнь бизнеса. Уверен, что в Украине нет такого предприятия, которое бы не сталкивалось с "вопросами" от правоохранителей. Большое количество бизнесов вынуждены постоянно тратить время и силы на такую "коммуникацию". Конструкция действующего УПК позволяет каждому из 5-ти органов следствия (НАБУ, БЭБ, Нацпол, СБУ, ГБР) отдельно или вместе - работать по бизнесу - "Кто зарегистрировал производство — тот и расследует". Возможности оспорить это нет! Создается впечатление, что бизнес у нас сам по себе приравнен к преступной деятельности

- заявил юрист.

По словам Сердюка, давление на бизнес начинается с момента регистрации уголовного производства и использования объема прав, предоставленных следствию - запросы, временные доступы, допросы, обыски, изъятие документов/товаров, создание проблем вашим контрагентам, арест средств и имущества, оперативные мероприятия - наружка/прослушка, вербовка работников и агентурная работа. В таких условиях, подчеркивает юрист, отсутствуют перспективы развития, перспективы привлечения инвестиций, увеличения объема работающего бизнеса. и в таких условиях любой бизнес легко положить на лопатки простым набором следственных действий, начиная с вызовов на допрос, до изъятия документов и ареста имущества. 

Федерация работодателей: изменения в УПК дают дополнительные гарантии защиты бизнеса и четкий сигнал, что уголовные производства не будут инструментом давления01.09.25, 08:00 • 4122 просмотра

"Отдельный вопрос, когда это целенаправленная атака через конкурентную борьбу, личные конфликты, банальное вымогательство или желание забрать такой бизнес. В таком случае к указанному выше перечню добавляется - задержание руководителей и работников, миллионные залоги, СИЗО, изъятие и передача имущества в АРМА, уничтожение деловой репутации через штатные пресс-центры правоохранителей. Перечень можно продолжить. В абсолютном большинстве случаев для этого регистрируется ст. 191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Хотя согласно ст. 216 УПК расследование этого преступления определено за следственными органами Национальной полиции Украины, любой указанный выше орган при регистрации указывает "свою" дополнительную статью/квалификацию и начинает дело. Сейчас законопроектом #12439 предлагается вносить сведения относительно субъекта хозяйствования только руководителем органа прокуратуры, а не любым следователем НАБУ, БЭБ, Нацпол, СБУ, ГБР. При этом право расследования у них остается, но контроль за недобросовестным поведением и возможными злоупотреблениями значительно повышается", - пояснил адвокат. 

Сердюк подчеркнул, что законопроектом  определяется институт, который и будет ответственным перед бизнесом – прокуратура – и это, по мнению адвоката, очень позитивные изменения. Еще одно позитивное изменение – установление сроков ареста имущества, что не даст возможность следователям для затягиваний. Юрист подчеркнул, что как практикующий адвокат он заинтересован в принятии таких законодательных новелл, которые облегчат положение отечественного бизнеса. 

"Если мы действительно за развитие и гарантии для бизнеса в Украине, который сейчас держит и экономику и армию - эти изменения надо принимать", - считает адвокат.

Напомним 

Проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства был принят за основу в феврале 2025 года. Сейчас он доработан ко второму чтению.

Лилия Подоляк

