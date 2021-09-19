Скандал з підводними човнами: Париж поставив під сумнів міцність союзу з НАТО

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Франція назвала відносини з НАТО напруженими на тлі повідомлень про те, що Австралія вирішила розірвати контракт з французькою Naval Group, який мав на увазі реалізацію проекту з розробки і будівництва підводних човнів. Канберра зробила вибір на користь співпраці з Вашингтоном і Лондоном. Міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив в суботу, 18 вересня, в ефірі французького телеканалу France 2, що дане рішення ускладнило взаємодію Парижа з Північноатлантичним альянсом, передає УНН.

Цитата

“Слід також поставити під сумнів міцність союзу зі Сполученими Штатами”, — підкреслив Ле Дріан, додавши, що якщо мова йде про “сьогоденний альянс”, то його учасники “розмовляють один з одним і демонструють взаємну повагу, що в цьому випадку не відбулось”.

Деталі

На думку глави зовнішньополітичного відомства Франції, ситуація поставила під загрозу нову стратегічну концепцію НАТО. Керівник МЗС в зв’язку з цим заявив про “брехню” і відсутність довіри: “Подібне неприпустимо, воно свідчить про кризу”. За словами Ле Дріана, Париж дізнався про угоду США і Австралії за годину до офіційного оголошення про неї.

Ле Дріан звинуватив Лондон в опортунізмі

“Ми відкликали наших послів в (Канберрі і Вашингтоні. — Ред.) для переоцінки ситуації”, — констатував французький міністр. “Що стосується Великої Британії в цьому нема потреби. Ми знаємо про їх постійний опортунізм. Тому нема потреби відкликати нашого посла для пояснень”, — додав він.

Доповнення

НАТО доведеться врахувати те, що сталося, під час перегляду стратегії альянсу на саміті в Мадриді в 2022 році, уточнив глава французького зовнішньополітичного відомства. Париж зробить пріоритетом розробку стратегії безпеки ЄС в рамках головування в Раді Євросоюзу в першій половині 2022 року, підкреслив Ле Дріан.

Глава Військового комітету НАТО спробував згладити наслідки кризи

Своєю чергою голова Військового комітету НАТО — вищої військової інстанції Північноатлантичного альянсу — адмірал Роб Бауер спробував згладити наслідки нинішньої кризи, заявивши, що вони навряд чи вплинуть на “військове співробітництво” в рамках альянсу.

Новий оборонний союз Австралії, США і Великобританії

Австралія, Велика Британія і США в ніч на 16 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких надійдуть на озброєння в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала найбільший в її історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вважають ударом в спину. У КНР попередили, що створення AUKUS посилить гонку озброєнь, і закликали учасників альянсу відмовитися від ментальності епохи холодної війни і вузьколобих геополітичних концепцій.

Своєю чергою глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що “Франція є важливим партнером і найстарішим союзником” Вашингтона, і той “надзвичайно дорожить” цими відносинами.

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